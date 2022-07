Nicolae Dică negociază azi cu Gigi Becali. Când va da răspunsul antrenorul dorit de FCSB

FCSB a obținut un singur rezultat pozitiv în primele trei partide din acest sezon. Vicecampioana Româmiei a început cu un egal cu U Cluj (1-1, în Superliga), apoi au urmat două înfrângeri consecutive: cu Saburtalo (1-0, în Conference Leagu) și Rapid (2-0, în Superliga).

MM Stoica, managerul general al FCSB, a dezvăluit că în momentul de față patronul Gigi Becali încearcă să găsească cea mai bună variantă pentru club.

Dică, favorit să revină la FCSB

Totuși, acesta a subliniat că „speră ca Nicolae Dică” să fie viitorul antrenor al FCSB-ului, ceea ce ne trimite cu gândul la faptul că lucrurile ar putea fi deja aranjate, urmând doar ca părțile să stabilească termenii colaborării și să facă anunțul oficial.

„Anul trecut, după meciul cu Rapid, a survenit prima schimbare de antrenor. Acum, schimbarea de antrenor survine mult mai devreme. Nu e încă compromis total parcursul nostru în Europa. Indiferent cine va fi - sper să fie Dică - poate să elimine Saburtalo.

Jucând execrabil acolo, am avut bară, am avut penalty evident refuzat de arbitrul norvegian, am avut ocazii. E adevărat, am și suferit, dar se pot remedia problemele. Dacă se produce un declic, lucrurile vor funcționa cum trebuie pentru că avem practic aceeași echipă ca anul trecut.

Dică dă răspunsul luni seara

În seara asta o să aflăm dacă vine sau nu. Eu sper să accepte de data asta. Anul trecut, în vară, a avut oferta pe masă. Acum am zis să nu merg la discuție, poate se rezolvă mai ușor. Anul trecut a refuzat, a zis că nu poate să plece de lângă Mirel. A făcut un gest frumos pentru Mirel, dar nu și pentru cariera lui. Eu sper să vină. E ultimul antrenor cu care am avut performanțe în Europa, performanțe ieșite din comun.”, a spus MM Stoica la Orangesport.

Toni Petrea a revenit pe banca FCSB-ului în noiembrie 2021. Tehnicianul se mai aflase la conducerea „roș-albaștrilor” și în perioada iulie 2020 - mai 2021.