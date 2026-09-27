Bogdan Lobonț și Răzvan Raț, foști internaționali, componenți ai lotului național de la EURO 2008, sunt invitații lui Andru Nenciu în această dimineață, pentru a trage concluzii în urma meciului de la Stockholm cu Suedia (1-2) și a prefața următoarea partidă a României, cu Bosnia, programată luni pe Arena Națională.

„Vreau să remarc curajul cu care au început băieții noștri partida de aseară. Chiar mi-a plăcut prima repriză! Dacă e să luăm ceva foarte bun din această partidă, acesta este curajul, tupeul pe care l-apu arătat. Louis Munteanu a avut două situații foarte bune. Am spus în timpul jocului că a treia ocazie prinde plasa. A avut centrarea lui Rațiu, iar a doua a lovit bara”, a declarat Bogdan Lobonț, despre meciul cu Suedia.

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