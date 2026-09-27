Rivalele din Spania nu ar fi singurele interesate de Olise. Și Liverpool ar vrea să-l transfere, dar francezul nu este interesat de o revenire în Premier League, acolo unde a mai jucat pentru Crystal Palace, scrie TEAMTalk .

Doar că extrema dreaptă ar cocheta cu ideea de a juca în La Liga, astfel că Real Madrid și Barcelona se vor întrece pentru a realiza un transfer istoric.

Michael Olise (24 de ani) a avut cifre fabuloase în sezonul precedent la Bayern Munchen, iar Real Madrid a vrut să-l transfere în vară pentru o sumă-record în istoria fotbalului, dar s-a lovit de refuzul conducerii bavareze .

În vară, s-a vorbit că Olise ar putea fi transferat pentru o sumă-record în istoria fotbalului. Sunt șanse mari ca Bayern Munchen să ceară o sumă care să depășească recordul deținut de Neymar, transferat în 2017 de PSG de la Barcelona pentru 222 de milioane de euro.

Olise, născut în Anglia, dar internațional francez, a crescut în academiile lui Arsenal, Chelsea și Manchester City, însă s-a remarcat la Crystal Palace, de unde în 2024 a făcut pasul la Bayern Munchen pentru 53 de milioane de euro.

Real Madrid, refuzată categoric de Bayern în vară

Harbert Hainer, președintele lui Bayern Munchen, a oferit un răspuns categoric în vară atunci când a fost întrebat despre situația lui Michael Olise, care are un contract valabil până în 2029 cu gruparea de pe Allianz Arena.

„Dacă Florentino Perez vrea să ne trimită o ofertă pentru Olise, ceea ce nu s-a întâmplat nici pe departe, se poate scuti de problemă.

Michael Olise este un jucător al lui FC Bayern cu contract pe termen lung. Nu suntem un club care să vândă”, a declarat Herbert Hainer, conform Bild.