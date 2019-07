UPDATE | Primele declaratii ale lui Ionita dupa transferul la Craiova: "Am venit pentru ca vreau sa joc si pentru atmosfera de aici! Daca voi fi apreciat, imi voi tatua un leu!"

Alex Ionita (24 de ani) a fost imprumutat de CFR Cluj la Craiova.

UPDATE 19:30 | Alex Ionita, primele declaratii dupa ce a ajuns la Craiova.

"Mi-as dori sa iau titlul cu Universitatea Craiova, ar fi un vis devenit realitate. Stiu ca cei de la Craiova nu au mai luat din titlul din 1991. Sunt pregatit, am fost cu CFR in cantonament si de aceea am si venit, sa prind mai multe minute. Sper sa mi se acorde mai multe sanse.

Mi-am dorit sa vin la Craiova de acum doi ani, de cand am plecat de la Astra, doar ca atunci cluburile nu s-a inteles. Ma bucur ca au ajuns la un acord, mi-am dorit mult sa ajung datorita fanilor, datorita atmosferei de aici, a stadionului si a tot ceea ce inseamna Craiova.



Suporterii de aici imi plac foarte mult, am vazut ca sustin echipa foarte bine si imi doresc sa fac parte din aceasta echipa. Rapid e echipa mea de suflet si sper ca si Craiova sa fie cum este Rapid pentru mine, de aceea am venit. Imi doresc sa fac o treaba cat mai buna si sper sa fiu primit bine si sa avem suporterii de partea noastra. Daca voi reusi sa fac o treaba buna si voi fi apreciat, cu siguranta imi voi tatua un leu si pe cealalta mana" , a declarat Alexandru Ionita.

Alex Ionita (24 de ani) a fost imprumutat de CFR Cluj la Craiova. Mijlocasul a ajuns astazi in Banie si urmeaza sa fie prezentat de olteni. Ionita spera sa isi relanseze cariera sub comanda lui Corneliu Papura, dupa ce aventura la CFR nu i-a priit. Ionita nu a fost pe placul antrenorului Dan Petrescu.

Detaliile mutarii lui Ionita la Craiova

Alex Ionita a fost imprumutat pentru un sezon de CFR Cluj la Craiova, iar oltenii vor avea in 2020 posibilitatea de a-l achizitiona definitiv.

150.000 euro a platit Craiova pentru imprumutul lui Ionita.

750.000 euro va trebui sa plateasca echipa din Banie in 2020, pentru a-l cumpara definitiv pe Ionita de la CFR.