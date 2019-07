FCSB s-a despartit de al 7-lea jucator in aceasta vara! Anuntul OFICIAL al clubului

FCSB continua curatenia de vara.

Adrian Stoian s-a despartit oficial de FCSB! Mijlocasul adus in aceasta iarna de la Crotone din Serie B semnase un contract pana in 2022 cu FCSB. Becali i-a decis soarta inca din prima partida insa, cand Stoian a fost inlocuit dupa 51 de minute cu Dunarea Calarasi. Stoian a mai avut o singura sansa in partida cu Voluntari, cand a fost introdus timp de 49 de minute de catre Mihai Teja.

100 de minute a jucat Adrian Stoian in tricoul FCSB in cele sase luni de contract. CFR Cluj vrea sa-l legitimeze pe Stoian dupa ce l-a ratat in pauza de iarna, cand jucatorul a ales FCSB.



"FCSB anunta incheierea raporturilor contractuale cu Adrian Stoian, jucator ajuns la echipa in ianuarie 2019. Clubul nostru ii multumeste mijlocasului in varsta de 28 de ani si ii ureaza mult succes in continuare", informeaza FCSB pe site-ul sau oficial.





FCSB s-a despartit de 7 jucatori!

Adrian Stoian e al saptelea jucator care pleaca in aceasta vara de la FCSB. Clubul ros-albastru s-a despartit de Filipe Teixeira, Florentin Matei si Raul Rusescu, in timp ce Romario Benzar a fost vandut la Lecce, iar Gabriel Simion si Ianis Stoica au fost imprumutati la alte echipe. Junior Morais poate fi al optulea jucator care pleaca, daca FCSB se intelege cu Gaziantep in privinta transferului.

FCSB incepe noul sezon cu Milsami Orhei in Europa League, in direct la PROTV, pe 11 iulie, ora 21:30!