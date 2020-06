I-au batut si acum ii lauda! Primele declaratii dupa FCSB – Academica Clinceni: "Man, Coman si Tanase au creat pericol in permanenta!"

Academica Clinceni a castigat cu 3-2 in fata lui FCSB.

Pentru echipa lui Vintila este al doilea amical pierdut inainte de restartul campionatului.

Chiar daca au castigat, Sorin Paraschiv, directorul sportiv al Academicii Clinceni, a avut numai cuvinte de lauda despre jucatorii echipei patronate de Gigi Becali.

"A fost un test bun, baietii s-au simtit foarte bine din punct de vedere fizic. Cei de la FCSB au mai jucat un meci acum trei zile, pentru noi a fost primul si a fost foarte bine pentru un test inainte de reluarea sezonului. Cei de la FCSB au jucatori foarte valorosi care pot face diferenta. Man, Coman si Tanase cand pun piciorul pe minge pot face diferenta. Si astazi au creat pericol in permanenta. Mie acesti jucatori imi plac enorm. Trebuie sa asteptam sa ii vedem si pe ei la meciurile oficiale. E o pauza imensa pentru toti fotbalistii. Toata lumea este greoaie in aceasta perioada. A fost un test bun din punct de vedere fizic. Cred ca tuturor jucatorilor le trebuie in acest moment sa se puna la punct fizic, pentru că fotbalul nu il uita", a declarat Sorin Paraschiv pentru DigiSport.

In primul amical disputat, FCSB a pierdut in fata lui FC Voluntari echipa care se afla pe ultimul loc in clasament, cu 0-2.