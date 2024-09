În urma acestui rezultat, campioana a ratat șansa de a se apropia de play-off și rămâne la cinci punct distanță de locul șase, cu un meci în minus față de majoritatea echipelor din Superligă.

Mihai Popescu (31 de ani) și-a lăsat echipa în zece oameni după un fault asupra lui Alexandru Tudorie în minutul 30. În ciuda protestelor, arbitrul nu a revenit asupra deciziei.

După meci, cei de la FCSB au răbufnit la adresa arbitrajului brigăzii conduse de Rareș Vidican. Mihai Stoica, managerul general, a spus că centralul trebuia să-i acorde un cartonaș galben lui Popescu, chiar dacă Tudorie s-a ales cu o rană deschisă. Colegii de la iAMsport au publicat o fotografie cu tăietura.

Claudiu Tudor: ”N-ai cum să spui așa ceva”

Claudiu Tudor, președintele Petrolului, le-a răspuns celor de la FCSB după ce a urmărit concluziile trase în urma partidei.

„Nu ne așteptăm să avem o asemenea evoluție legată de sănătatea jucătorilor după un meci cu FCSB. Cu siguranță ei sunt o echipă puternică și cred eu, la investițiile pe care le-au făcut, așa cum zicea nea Gigi, trebuia să fie 3-0 sau 4-0 scorul pe hârtie. Nu cred că au nevoie de niciun ajutor cei de la FCSB, sunt o echipă foarte puternică.

Le respectăm opinia, dar cred că mai putea să fie cel puțin un penalty pentru Petrolul la Mihnea Rădulescu cu Baba. Nu vrem să comentăm prea mult arbitrajul, se întâmplă să mai și greșești, să mai ai și noroc, dar nu cred că ar trebui să se vaite. Într-un meci cu Petrolul, ar trebui să aibă 3-0 sau 4-0 la ce investiții fac și la câți bani se învârt în jurul acestui club. Trebuie să-l felicităm pe domnul Becali că face chestia asta.

Ne bucurăm că nu s-a întâmplat ceva mai rău. La ce am văzut acolo... era foarte aproape de alte lucruri. Am văzut comentarii la televizor, n-ai cum să spui așa ceva când s-a văzut pe imagini ce nenorocire putea să se întâmple. Să ai așa gaură în cap. Este incredibil, nu știu cum i-a dat, ce fel de lovitură a fost de s-a ajuns la acea gaură în cap. Bine că nu s-a întâmplat ceva mai rău și Alex e sănătos”, a spus Claudiu Tudor, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Egalul obținut în prelungiri cu golul marcat chiar de Alexandru Tudorie o menține pe Petrolul în zona locurilor de play-off, cu 15 puncte. Ploieștenii sunt la egalitate cu CFR Cluj și la un punct distanță de următoarele două clasate, Dinamo și Universitatea Craiova.

Prahovenii rămân cu o singură înfrângere în acest sezon de Superligă, cea cu Dinamo (4-1), și se pregătesc pentru următoarea partidă din campionat, care va avea loc vineri, împotriva celor de la Hermannstadt.

Alexandru Tudorie:”M-a lovit cu cotul”

”Mă bucur că am reușit să luăm un punct, meritat cred eu. De la roșu, noi am controlat meciul, ne-am creat câteva ocazii, mă bucur că am luat un punct. A fost o lovitură, m-a lovit cu cotul, dar nu m-am speriat. Am rămas pe teren, m-am luptat și am și înscris.

Din păcate nu am fost concentrați la centrări, la ultima pasă, asta ne-a costat. Ei s-au apărat foarte bine, ne-a fost greu să îi desfacem. Ei sunt o echipă de Europa, au un lot foarte bun, dar noi ne-am ridicat la nivelul lor, poate chiar deasupra”, a declarat Tudorie, după meci.