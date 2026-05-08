Presa din Italia a scris recent despre cum fundașul dreapta Marco Palestra (21 de ani) se află pe lista de achiziții a lui Inter. Acum, jucătorul a acordat un interviu în care a vorbit despre viitorul său.

Marco Palestra vrea să joace pentru "un club mare"

Marco Palestra a evoluat sub formă de împrumut pentru Cagliari în acest sezon, iar evoluțiile de acolo l-au propulsat în atenția cluburilor de top. Pe lângă Inter, tânărul jucător mai este curtat de Manchester City, Arsenal și Juventus.

"A fost un an minunat care mi-a schimbat viața. Cred că a fost cea mai bună decizie pe care aș fi putut-o lua din toate punctele de vedere (n.r împrumutul la Cagliari). Colegii mei de la Atalanta îmi spuseseră că nu voi regreta dacă vin la Cagliari. Chiar te simți bine primit aici, este un club unic, cu o întreagă insulă în spate.

Visez să joc constant pentru naționala Italiei și știu că acest lucru depinde de ceea ce fac acum la Cagliari. Sunt gata să joc pentru un club mare. Cu fiecare meci jucat în acest sezon, încrederea mea a continuat să crească.

Prefer să fac anumite lucruri cu piciorul stâng, cum ar fi să depășesc adversarii, dar când vine vorba de șuturi, sunt mai degrabă dreptaci. Încerc să nu mă gândesc prea mult la asta, astfel pot să le folosesc pe amândouă", a declarat Marco Palestra, potrivit Football Italia.

Cagliari îl consideră "cel mai bun fundaș dreapta din Europa"

Marco Palestra a evoluat în 34 de meciuri oficiale în acest sezon pentru Cagliari. El și-a trecut în cont și un gol, respectiv patru pase decisive.

Directorul sportiv de la Cagliari, Guido Angelozzi, l-a descris recent pe Palestra drept "cel mai bun fundaș dreapta din Europa". Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a tânărului jucător italian se ridică acum la 30 de milioane de euro.

Palestra a apucat să debuteze și pentru naționala de seniori a Italiei. El are la activ două selecții pentru "Squadra Azzurra".