FCSB - Metaloglobus | Marele avantaj al lui Mirel Rădoi: "Îi cunosc"

Antrenorul în vârstă de 44 de ani a lucrat ultima dată la Universitatea Craiova și a acceptat acum să o preia pe FCSB într-un moment greu pentru jucători, pentru fani și pentru omul care conduce echipa, Gigi Becali. Mirel Rădoi, finul lui Becali, pornește azi într-o cursă de anduranță, în play-out. Situația e delicată. Cu un lot valoros, FCSB aspira la un nou titlu, însă evoluțiile fin sezonul regular au fost sub așteptări.

Mirel Rădoi a anunțat că va sta pe banca roș-albaștrilor până în vară, dar va face tot posibilul să califice echipa lui Becali în Conference League. În opinia fostului internațional, lucrurile se pot broda în favoarea sa. Și a menționat chiar un mare avantaj pe care îl deține: cunoaște mai mulți jucători de la FCSB încă de pe vremea în care îi pregătea la reprezentativa României.

"Sunt jucători cu care am lucrat la națională și nu cred că aceasta este adevărata lor valoare. Vreau să le arătăm suporterilor că nu aceasta este valoarea echipei FCSB, aceea de a fi pe locul 7. E clar că jucătorii au valoare, nu au uitat fotbalul din ultimele două sezoane. Și la fel de clar e că nu mai formează o echipă. Și aici rolul antrenorului în acest moment trebuie să fie mult mai mare, pentru că e o problemă mentală, nu de valoare', a declarat Rădoi.

FCSB joacă azi pe teren propriu, de la ora 20.30, prima partidă din play-out, contra ultimei clasate, Metaloglobus. Campioana en-titre are ca obiectiv locul 7 și pătrunderea în Conference League din barajele de la finalul campionatului. 

Cele două echipe s-au mai întâlnit pe prima scenă doar în sezonul regulat 2025-2026, când Metaloglobus s-a impus acasă cu 2-1, după care, în retur, FCSB a câștigat cu 4-1.

În vârstă de 44 de ani, Rădoi a mai condus-o pe FCSB între 1 iunie și 30 noiembrie 2015, când a înregistrat 13 victorii, 7 egaluri și 9 înfrângeri în 29 de partide. În cariera sa, a mai antrenat formațiile Al Jazira, Al-Bataeh, Al Tai, Universitatea Craiova, selecționata U21 și prima reprezentativă a României.

Cum poate arăta FCSB în meciul cu Metaloglobus

  • Matei Popa – Crețu, Duarte, Dawa, Radunovic – Lixandru – Cisotti, Olaru, Tănase- Bîrligea, Miculescu
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a pierdut România 8 miliarde de euro din banii PNRR pentru că nu a făcut reforme. ”Comisia Europeană nu e fraieră”
Cum a pierdut România 8 miliarde de euro din banii PNRR pentru că nu a făcut reforme. ”Comisia Europeană nu e fraieră”
ULTIMELE STIRI
Manchester United - Aston Villa 1-1, pe VOYO acum. Duel de top pentru Champions League
Manchester United - Aston Villa 1-1, pe VOYO acum. Duel de top pentru Champions League
Cristi Borcea face praf o echipă din play-off: ”Dacă ajungeți în Europa vă faceți rău de tot de râs”
Cristi Borcea face praf o echipă din play-off: ”Dacă ajungeți în Europa vă faceți rău de tot de râs”
Măsurile luate împotriva arbitrului care i-a refuzat un penalty clar lui Chivu în derby-ul cu Atalanta
Măsurile luate împotriva arbitrului care i-a refuzat un penalty clar lui Chivu în derby-ul cu Atalanta
Cine a câștigat ÎN ULTIMA SECUNDĂ Turneul celor Șase Națiuni la rugby!
Cine a câștigat ÎN ULTIMA SECUNDĂ Turneul celor Șase Națiuni la rugby!
FCSB - Metaloglobus | Rădoi. Mirel Rădoi. De ce susține că e o provocare pentru el funcția de antrenor al campioanei României
FCSB - Metaloglobus | Rădoi. Mirel Rădoi. De ce susține că e o provocare pentru el funcția de antrenor al campioanei României
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Cea mai sexy hocheistă din lume își pune fanii pe jar: „Dovada că îngerii există”

Cea mai sexy hocheistă din lume își pune fanii pe jar: „Dovada că îngerii există”

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Se cere depunctarea după Rapid - Dinamo: "Silă și rușine, asta simt"

Se cere depunctarea după Rapid - Dinamo: "Silă și rușine, asta simt"

Verdictul specialistului după ce Chivu a fost eliminat în Inter - Atalanta

Verdictul specialistului după ce Chivu a fost eliminat în Inter - Atalanta

Cristi Chivu a luat decizia după ce a fost eliminat în meciul cu Atalanta: „Și-a luat rămas bun de la jucători”

Cristi Chivu a luat decizia după ce a fost eliminat în meciul cu Atalanta: „Și-a luat rămas bun de la jucători”



Recomandarile redactiei
Cristi Borcea face praf o echipă din play-off: ”Dacă ajungeți în Europa vă faceți rău de tot de râs”
Cristi Borcea face praf o echipă din play-off: ”Dacă ajungeți în Europa vă faceți rău de tot de râs”
Măsurile luate împotriva arbitrului care i-a refuzat un penalty clar lui Chivu în derby-ul cu Atalanta
Măsurile luate împotriva arbitrului care i-a refuzat un penalty clar lui Chivu în derby-ul cu Atalanta
Iosif Rotariu a spus ce transferuri trebuie să facă FCSB: „Își doresc foarte mult să plece”
Iosif Rotariu a spus ce transferuri trebuie să facă FCSB: „Își doresc foarte mult să plece”
Georgina Rodriguez a strălucit la Roma fără Ronaldo și fără copii: ”Wow, ce divă! / Gio, ești uimitoare”
Georgina Rodriguez a strălucit la Roma fără Ronaldo și fără copii: ”Wow, ce divă! / Gio, ești uimitoare”
Manchester United - Aston Villa 1-1, pe VOYO acum. Duel de top pentru Champions League
Manchester United - Aston Villa 1-1, pe VOYO acum. Duel de top pentru Champions League
Alte subiecte de interes
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
U Cluj - Poli Iași 1-0 | Moldovenii rămân în "zona roșie" Băieții lui Sabău, la un punct de prima clasată în play-out
U Cluj - Poli Iași 1-0 | Moldovenii rămân în "zona roșie" Băieții lui Sabău, la un punct de prima clasată în play-out
Dorinel Munteanu, anunț despre viitorul său la Oțelul Galați
Dorinel Munteanu, anunț despre viitorul său la Oțelul Galați
CITESTE SI
Paranoia totală la Kremlin: Rusia creează o zonă de securitate uriașă în jurul reședinței lui Putin de la Soci

stirileprotv Paranoia totală la Kremlin: Rusia creează o zonă de securitate uriașă în jurul reședinței lui Putin de la Soci

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Un nou indicator rutier a apărut pe șosele din Europa și dă mari bătăi de cap șoferilor. Ce reprezintă, de fapt

stirileprotv Un nou indicator rutier a apărut pe șosele din Europa și dă mari bătăi de cap șoferilor. Ce reprezintă, de fapt

De ce este atât de importantă Kharg, ”Insula Interzisă” din Iran pe care nici SUA nu au avut curajul să o lovească. Până acum

stirileprotv De ce este atât de importantă Kharg, ”Insula Interzisă” din Iran pe care nici SUA nu au avut curajul să o lovească. Până acum

