Antrenorul în vârstă de 44 de ani a lucrat ultima dată la Universitatea Craiova și a acceptat acum să o preia pe FCSB într-un moment greu pentru jucători, pentru fani și pentru omul care conduce echipa, Gigi Becali. Mirel Rădoi, finul lui Becali, pornește azi într-o cursă de anduranță, în play-out. Situația e delicată. Cu un lot valoros, FCSB aspira la un nou titlu, însă evoluțiile fin sezonul regular au fost sub așteptări. FCSB - Metaloglobus | Marele avantaj al lui Mirel Rădoi: "Îi cunosc" Mirel Rădoi a anunțat că va sta pe banca roș-albaștrilor până în vară, dar va face tot posibilul să califice echipa lui Becali în Conference League. În opinia fostului internațional, lucrurile se pot broda în favoarea sa. Și a menționat chiar un mare avantaj pe care îl deține: cunoaște mai mulți jucători de la FCSB încă de pe vremea în care îi pregătea la reprezentativa României.

"Sunt jucători cu care am lucrat la națională și nu cred că aceasta este adevărata lor valoare. Vreau să le arătăm suporterilor că nu aceasta este valoarea echipei FCSB, aceea de a fi pe locul 7. E clar că jucătorii au valoare, nu au uitat fotbalul din ultimele două sezoane. Și la fel de clar e că nu mai formează o echipă. Și aici rolul antrenorului în acest moment trebuie să fie mult mai mare, pentru că e o problemă mentală, nu de valoare', a declarat Rădoi.

FCSB joacă azi pe teren propriu, de la ora 20.30, prima partidă din play-out, contra ultimei clasate, Metaloglobus. Campioana en-titre are ca obiectiv locul 7 și pătrunderea în Conference League din barajele de la finalul campionatului. Cele două echipe s-au mai întâlnit pe prima scenă doar în sezonul regulat 2025-2026, când Metaloglobus s-a impus acasă cu 2-1, după care, în retur, FCSB a câștigat cu 4-1. În vârstă de 44 de ani, Rădoi a mai condus-o pe FCSB între 1 iunie și 30 noiembrie 2015, când a înregistrat 13 victorii, 7 egaluri și 9 înfrângeri în 29 de partide. În cariera sa, a mai antrenat formațiile Al Jazira, Al-Bataeh, Al Tai, Universitatea Craiova, selecționata U21 și prima reprezentativă a României. Cum poate arăta FCSB în meciul cu Metaloglobus Matei Popa – Crețu, Duarte, Dawa, Radunovic – Lixandru – Cisotti, Olaru, Tănase- Bîrligea, Miculescu