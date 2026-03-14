Imediat după meci au existat reacții categorice după faza controversată din minutul 67, când Andrei Borza l-a îmbrâncit pe Alexandru Musi, iar mingea a ajuns la Claudiu Petrila, care, după un ”un-doi” cu Elvir Koljic, l-a învins pe Epassy cu un șut superb de la marginea careului.

Angelescu o atacă pe Dinamo după meciul din Giulești: ”Frustrați că i-am bătut din nou”. Ce a spus despre Kovacs

Victor Angelescu, acționar minoritar în Grant, l-a apărat pe Istvan Kovacs și a înțepat-o pe Dinamo care, prin vocea președintelui Andrei Nicolescu, a acuzat viciere de rezultat după ce ”centralul” a lăsat valabil golul lui Petrila.

”M-am uitat cât am putut la reluări. Nu pare nimic în neregulă, este un duel normal, bărbătesc. Mai mult nu știu ce să spun. Nu este nimic în neregulă. A fost un joc intens, iar Kovacs a avut faze la limită. Nu am văzut reluări la toate fazele. Mi s-a părut aproape de roșu la Armstrong, dar dacă Istvan nu a dat...

O să mă uit din nou și o să am o părere mai clară. Cei de la Dinamo sunt frustrați că i-am bătut din nou. Azi am arătat mai bine, am avut spirit, am revenit de două ori și am avut mai multe ocazii.

Am făcut un meci de play-off, am jucat mult mai bine ca ei și de aceea sunt frustrați. Nu ai ce să-i reproșezi lui Kovacs. Le-a dat penalty cu VAR, nu a fost o viciere de rezultat. Nu cred că avem ce să-i reproșăm. Am jucat mai bine și am câștigat. Nu a fost nicio tentă.

Sunt trei puncte extrem de importante, dar și mai important este spiritul arătat. Am revenit, am alergat cât am putut. E greu să intri de pe bancă în ultimele 10 minute, dar Gâlcă a luat decizii bune la schimbări. Mă bucur pentru Petrila, nu mai marcase de ceva timp. Dar toată echipa a făcut un meci extraordinar.

Petrila mi-a plăcut mult, mă bucur pentru golul lui Vulturar. Felicitări! Grameni a făcut un meci foarte bun. Toată echipa s-a dăruit, am făcut un meci bun de la cap la coadă.

Suntem pregătiți să ne batem la campionat și am arătat în seara asta. Clasamentul e strâns, pierzi un meci și poți să cazi de pe 1 pe 3. A trecut o bătălie, mai avem 9”, a spus Victor Angelescu la televiziunea Prima Sport.

Rapid - Dinamo 3-2

Danny Armstrong a deschis scorul în minutul 9 al meciului, după ce a transformat fără emoții o lovitură de la 11 metri. Ulterior, Dina Grameni a restabilit egalitatea în minutul 38, chiar înainte de pauză.

În actul secund, Cătălin Cîrjan a dus scorul la 2-1 în minutul 47, iar Rapid a întors, pe urmă, soarta meciului cu două goluri înscrise de Claudiu Petrila (minutul 67) și Cătălin Vulturar (minutul 85).

Rapid a urcat pe primul loc după meci, cu 31 de puncte, în timp ce Dinamo rămâne ultima clasată în play-off-ul Superligii României cu 26 de puncte înregistrate până în clipa de față.