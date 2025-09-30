Francezul a plecat de la Rapid anul trecut și a semnat în liga a doua din Qatar, cu Al-Markhiya. S-a întors, dar nu în Giulești, ci la Unirea Slobozia, echipa pregătită de Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu.



Mutarea a fost confirmată de Marian Nohai, directoru sportiv de la Unirea slobozia, care spune că transferul a fost rezolvat în cursul zilei de luni.



Jayson Papeau revine în Superliga României!



Papeau ar urma să ajungă în România în cursul zilei de joi și se va alătura noii sale echipe, scrie GSP.ro.



„De 3 săptămâni am discutat. Luni a semnat, totul e parafat, îl așteptăm joi să vină în țară. A contat mult situația noastră actuală din campionat în alegerea lui”, a spus Nohai, conform sursei citate.



Jayson Papeau a fost transferat de Rapid în 2022 de la Warta Poznan, pentru 200.000 de euro, și a fost printre favoriții tribunelor din Giulești.



În prezent, site-urile de specialitate îl evaluează pe winger-ul francez la 600.000 de euro.

