Fabio Cannavaro a sclipit pe teren cât timp purta ghetele în picioare. În 2006 a și câștiga Balonul de Aur, după ce și-a trecut în CV Campionatul Mondial alături de naționala Italiei.



Ca antrenor însă, fostul stoper nu și-a atins apogeul. A antrenat-o ultima dată pe Dinamo Zagreb, în perioada decembrie 2024 - aprilie 2025, pentru care a bifat 14 apariții pe banca tehnică.



Fabio Cannavaro își pregătește revenirea! Unde ar putea antrena fostul ”Balon de Aur”



Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Federația de Fotbal din Uzbekistan îl vrea pe Fabio Cannavaro ca selecționer.



Așadar, oficialii au făcut deja primele demersuri pentru a-l aduce pe fostul ”Balon de Aur” la cârma reprezentativei.



”Negocieri în curs cu antrenorul italian și fost 'Balon de Aur'”, a scris Fabrizio Romano pe contul său de Twitter/X.



Rămâne de văzut dacă Fabio Cannavaro va accepta în cele din urmă propunerea asiaticilor și dacă va reveni la cârmă, după șase luni în care a fost liber de contract.



Ce cluburi a mai antrenat Cannavaro



Udinese, Benevento, GZ Evergrande, TJ Quanjian și Al Nassr sunt echipele pe care Cannavaro le-a mai antrenat de-a lungul carierei sale. În 2019 a fost interimat pe banca Chinei.

