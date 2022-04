Olaru a deschis scorul în minutul 5 al partidei și a oferit două assist-uri la golurile marcate de Florin Tănase. Pe final, mijlocașul a luat o acțiune pe cont propriu și i-a pasat în fața porții goale colegului său, care a înscris din alunecare.

FCSB - FC Voluntari 4-0 | Darius Olaru: ”Suntem la mâna noastră din nou”

„O partidă foarte grea, veneam după o înfrângere, moralul nostru nu era foarte bun, mă bucur că am făcut un joc bun și sper să ne pregătim bine în această săptămână. Am început meciul foarte bine, am marcat repede și cred că ne-am făcut jocul ușor.

S-au încurcat și ei de mai multe ori, dar de fiecare dată nu am știut să profităm de acest lucru. Am reușit să luăm cele trei puncte și suntem la mâna noastră din nou. Ei au joc foarte bun acasă, dar după această victorie mergem încrezători și sper să obținem victoria, pentru că avem nevoie. Noi încercăm să ne facem jocul, să câștigăm cele trei puncte și vom lupta până la final”, a spus Darius Olaru, la finalul partidei.

Echipa lui Toni Petrea a profitat de înfrângerea suferită de liderul CFR Cluj și a ajuns la cinci puncte distanță în clasamentul play-off-ului. FCSB a câștigat fără drept de apel duelul cu echipa lui Liviu Ciobotariu și pare pregătită să amenințe prima poziție în clasamentul Ligii 1.

Scorul a fost deschis de Darius Olaru, în minutul 5 al partidei, iar în minutul 26, Ianis Stoica a mărit avantajul echipei sale, stabilind și rezultatul la pauză. Repriza a doua a fost dominată tot de gruparea roș-albastră, iar în minutul 70 a marcat și Florin Tănase. Căpitanul a realizat „dubla” opt minute mai târziu, închizând astfel tabela de marcaj.

După etapa cu numărul 4, CFR Cluj este lider în play-off cu 45 de puncte, urmată de FCSB, aflată la cinci lungimi distanță. Universitatea Craiova închide podiumul, având 36 de puncte.