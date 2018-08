FCSB - Dinamo Bucuresti | Fanii FCSB au avut un SOC! Cine le-a vandut bilete la derby-ul de pe National Arena. VIDEO

FCSB are un patron tot mai implicat.

Vasile Geambazi a preluat fraiele FCSB si se implica tot mai mult in activitatea clubului. El vrea sa readuca fanii la stadion, pierduti pe drum in urma procesului cu Armata. La meciul cu Dinamo, FCSB a oferit un premiu urias unuia dintre spectatori, o masina noua in valoare de aproximativ 20.000 de euro.

Mai mult, Geambazi s-a implicat personal in vanzarea de bilete. A mers la casele de la National Arena si a supervizat vanzarea inaintea derby-ului cu Dinamo.

National Arena nu a fost plina la derby de Romania, insa organizatorii au fost multumiti in final cu cei 27.835 de spectatori prezenti. Peluza ros-albastra a realizat in premiera o coregrafie 3D intr-un derby cu marea rivala.

Vasile Geambazi pregateste si alte activitati pentru atragerea de spectatori la paridele urmatoare ale FCSB.