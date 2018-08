Hajduk Split, UMILITA in campionatul intern! Posibila adversara a FCSB din turul 3 al Europa League a fost invinsa categoric

FCSB - Rudar, joi, 2 august, 21:30, in direct la PRO TV!

Hajduk Split, posibila adversara a FCSB din preliminariile Europa League, a fost umilita in primul meci din noul sezon al campionatului intern. Croatii au fost invinsi cu 4-1 de Osijek. Asta dupa ce Hajduk a reusit sa deschida scorul in minutul 13 prin golul lui Nizic.

Hajduk a invins cu 1-0 pe Slavia Sofia in primul meci disputat intre cele doua echipe, contand pentru calificarea in turul trei preliminar al Europa League, astfel ca formatia croata pleaca cu prima sansa la accederea in etapa urmatoare.

FCSB ar urma sa fie adversara croatilor, dupa ce stelistii au invins Rudar Velenje cu 2-0.

Rudar a fost invinsa si ea, duminica, in deplasare, in meciul din etapa a doua a campionatului sloven, de Domzale, cu scorul de 3-1.

