FCSB - DINAMO: "Bravo, cainilor!" Cate bilete mai au dinamovistii la derby. COZI in Stefan cel Mare

Dinamovistii iau cu asalt National Arena la derby-ul cu FCSB.

FCSB si Dinamo se intalnesc sambata in cea mai neagra perioada din istoria lor.

Pe 9 si 10 in Liga 1, FCSB si Dinamo se dueleaza direct pe National Arena pentru a ramane in plasa echipelor de pe locurile din playoff. FCSB are un punct in fata lui Dinamo, insa echipa din Stefan cel Mare a aratat mult mai bine cu Dusan Uhrin pe banca. Galeria dinamovista pregateste din nou spectacol in peluza, iar fanii au facut cozi la casele de bilete. Mai sunt 5000 de bilete pentru ei din cele 8000, a anuntat PCH.



"Felicitari, Cainilor, pentru mobilizare! Sambata ii vom cinsti memoria Unicului Capitan asa cum se cuvine.

Casele de bilete Dinamo sunt deschise in continuare zilnic, in itervalul orar 10:00 - 20:00. Nu o lasati pe ultima zi, nu riscati! Cainii din provincie au pastrate biletele pentru a fi ridicate direct sambata.

Astazi si maine vom avea si cativa invitati speciali la casele de bilete Dinamo.

Astazi, miercuri, 2 octombrie, ora 14.00:

- Mattia Montini

- Denis Ciobotariu

- Ricardo Grigore

Joi, 3 octombrie, ora 14.00:

- Dan Nistor

- Ante Puljic

- Filip Mrzljak

Fcsb - DINAMO, sambata, 5 octombrie, ora 20:30, Arena Nationala

Preturi bilete Dinamo: 15 Lei la inelul 3, 20 Lei la inelele 1 si 2", e mesajul postat de PCH.