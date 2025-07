FCSB merge din rău în mai rău, în acest debut de sezon! Ca și cum parcursul european sub așteptări de până acum nu era de ajuns, sâmbătă, a venit și primul eșec din campionat: 1-2 cu Farul.

Atenție: FCSB a „reușit“ să piardă, acasă, în condițiile în care a avut 1-0 din minutul 2, după ce Miculescu a deschis scorul din pasa lui Tavi Popescu. Așadar, cum a fost posibil ca echipa campioană, care a și jucat pe teren propriu, să fie întoarsă, în partea secundă, de puștii lui Ianis Zicu? Răspunsul la această întrebare a fost oferit de Răzvan Tănasă (22 de ani), la interviul de după meci.

„Zicu ne-a zis, la pauză, că se poate și iată că am reușit. Am deschis scorul foarte repede (n.r. – în partea a doua, în minutul 59), am dat dovadă de tărie de caracter și am reușit să ne revenim. Important e că am dat totul pe teren, ca echipă. Ne dăm viața unul pentru altul! Sunt serios la fiecare antrenament. Încerc să-mi ajut echipa cum pot și rezultatul se vede“, a spus Tănasă.