Cele două formații și-au dat întâlnire vineri, 1 august, în cadrul etapei #4 din Superliga României.



Partida desfășurată pe stadionul din Ovidiu s-a jucat pe contre, iar printre marcatori s-au numărat Ișfan (36'), Huiban (54') și Răzvan Tănasă (65').



Cel din urmă a înscris după o fază "de râsul plânsului", după ce fundașul advers a respins mingea direct în gheata fotbalistului amintit anterior.



Răzvan Tănasă: "Nu a fost mai greu decât ne-am așteptat"



La finalul celor 90 minute, Răzvan Tănasă a venit la microfon și nu s-a ferit de declarații. După o analiză a meciului, winger-ul în vârstă de 22 de ani a explicat și cum a înscris golul victoriei.



"Am dat gol în primul minut. Nu a fost mai greu decât ne-am așteptat. Știam că va fi un meci dificil. Am fost concentrați, atenți și am reușit să revenim de la 1-1. Am urmărit mingea foarte bine; nu contează cum a fost golul, contează că a fost. Noi luăm fiecare meci în parte, ne gândim la victorie la fiecare meci și vedem în campionatul regulat unde ne vom clasa. Sperăm să venim iar cu cele trei puncte acasă, cu un mijloc foarte bun (despre meciul cu UTA)", a spus Răzvan Tănasă, la finalul partidei.



În urma acestei partide, Farul Constanța ocupă prima poziție în Superligă, neînvinsă, cu 3 victorii și un egal și 10 puncte.



Pentru "marinari" urmează o partidă grea cu UTA Arad. Formația condusă de Ianis Zicu va face deplasarea în Ardel sâmbătă, 9 august, de la ora 18:30.