În consecință, FCSB a pierdut și lupta la titlu. Echipa de la malul mării s-a distanțat la patru lungimi de vicecampioana României și a câștigat campionatul cu o etapă înainte de finalul actualei stagiuni.

FCSB a pus ochii pe un fost jucător de la CFR Cluj

Potrivit DigiSport, FCSB a pus ochii pe Damjan Djokovic, fostul jucător de la CFR Cluj care evoluează în acest moment la Al-Raed, formație dirijată de antrenorul român, Marius Șumudică.

Mijlocașul central croat e cotat la 250.000 de euro, conform Transfermarkt, și e legitimat la Al-Raed din vara lui 2022. Damjan Djokovic mai are contract cu echipa din Arabia Saudită până la finalul sezonului actual.

Damjan Djokovic a triumfat de patru ori în primul eșalon al României cu CFR Cluj. Mai mult, croatul a câștigat la trupa din Gruia și Supercupa României, în sezonul 2018/19.

Farul Constanța - FCSB 3-2

FCSB a început în forță partida de la Ovidiu. Adrian Șut a deschis scorul în minutul opt cu o execuție de excepție, iar Andrea Compagno a majorat diferența în minutul 17.

Criciuma Mateus a redus din diferență în minutul 42, iar la pauză, FCSB era deasupra Farului Constanța în clasament.

În partea secundă, însă echipa de la malul mării a intrat cum nu se putea mai bine în joc. Tudor Băluță a restabilit egalitatea în minutul 59, iar Louis Munteanu a adus victoria în minutul 86.

Formația dirijată de Gică Hagi a reușit, în consecință, să obțină toate cele trei puncte și să câștige campionatul României!

Gigi Becali: „Nu poți să câștigi campionatul în doi jucători!”

La o zi după înfrângerea usturătoare suferită de FCSB, Gigi Becali și-a „mitraliat” fără milă jucătorii.

„Și greșeala mea că tot am avut încredere în Cordea ăsta, văd că se duce din ce în ce mai jos. Sorescu îi dă pase lui Borza la trei metri. Ovidiu Popescu, în care am avut încredere și am zis că are bărbăție, se ascundea de minge!

Nu poți să câștigi campionatul în doi jucători, în Coman și în Șut. Compagno a dat gol și nu l-am mai văzut pe teren. Dacă ai mentalitate de fotbalist, îl plimbi pe adversar până îl distrugi. La 2-0 zicea Coman că nu mai e de frică. Îi dai 7-0, pentru că ei s-au descoperit, dar noi ne-am speriat. În partea stângă ce s-a greșit? A ieșit Tavi, se ducea ca un șoricel după Borza.

A intrat Cordea, poate acolo s-a greșit. L-am băgat pe Cristea, că am zis are ăla galben. Dacă nu era Cristea, puteam să fim iar la campionat. A dat pasă la adversar. Bă, voi vă dați seama?! N-au, săracii, nicio vină”, a spus Gigi Becali, la o zi după dezastrul cu Farul.