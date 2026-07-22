”Here we go!”. Alejandro Garnacho a bătut palma cu noua sa echipă

După un singur an la Chelsea, acolo unde a fost vândut de Manchester United, Alejandro Garnacho (22 de ani) va schimba echipa și va evoluat tot în Premier League.
Argentinianul cu cetățenie spaniolă s-a înțeles cu Aston Villa, urmând să joace sub comanda lui Unai Emery timp de un sezon sub formă de împrumut, scrie jurnalistul Fabrizio Romano, pe pagina sa de X.
Alejandro Garnacho va juca la Aston Villa
De asemenea, în acordul dintre cele două părți există și o clauză potrivit căreia Aston Villa va fi obligată să-l cumpere definitiv pe Garnacho în anumite condiții.
Unai Emery a fost cel care a insistat pentru acest transfer, iar acum pare că totul se va oficializa curând. Sud-americanul este deja programat la vizita medicală, iar dacă nu apare ceva neprevăzut, acesta va fi noul jucător al grupării de pe Villa Park.
În sezonul precedent, Garnacho a evoluat în 43 de partide pentru cei de la Chelsea, reușind să marcheze de opt ori și să ofere patru pase decisive în toate competițiile.
Aston Villa a încheiat sezonul precedent pe locul patru în Premier League și a reușit să câștige și UEFA Europa League, astfel că va evolua în sezonul următor din faza principală din Champions League. Chelsea, de partea cealaltă, a avut un final de sezon dezamăgitor și a încheiat pe locul zece, în afara Europei.