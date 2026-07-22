”Here we go!”. Alejandro Garnacho a bătut palma cu noua sa echipă

După un singur an la Chelsea, acolo unde a fost vândut de Manchester United, Alejandro Garnacho (22 de ani) va schimba echipa și va evoluat tot în Premier League.

Argentinianul cu cetățenie spaniolă s-a înțeles cu Aston Villa, urmând să joace sub comanda lui Unai Emery timp de un sezon sub formă de împrumut, scrie jurnalistul Fabrizio Romano, pe pagina sa de X.

Alejandro Garnacho va juca la Aston Villa

De asemenea, în acordul dintre cele două părți există și o clauză potrivit căreia Aston Villa va fi obligată să-l cumpere definitiv pe Garnacho în anumite condiții.