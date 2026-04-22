FCSB a făcut anunțul la o zi după plecarea lui Mirel Rădoi

Cinci etape a bifat Rădoi la gruparea roș-albastră până să cedeze. Trei victorii, o remiză și un rezultat negativ a consemnat la FCSB antrenorul prezentat între timp la Gaziantep, în Turcia.

Campioana en-titre a ratat play-off-ul Superligii României la finalul sezonului regulat, iar Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au dat demisia. În locul lor a fost chemat Mirel Rădoi de Gigi Becali ca să salveze situația de la FCSB.

La o zi după ce s-a oficializat despărțirea dintre FCSB și Mirel Rădoi, FCSB a publicat o postare cu Florin Tănase actor principal. Fotbalistului i se încheie înțelegerea contractuală cu campioana en-titre la finele actualei stagiuni.

”Florin Tănase confirmă forma excelentă: gol în al treilea meci consecutiv”, a scris FCSB despre decarul ei.

Cotat la 2 milioane de euro de site-urile de specialitate, pe lângă cele trei goluri din play-out, Florin Tănase și-a trecut în cont și 11 reușite în sezonul regulat, dar și opt pase decisive. În play-out nu are niciuna momentan.

Ce urmează pentru FCSB

Pentru FCSB, pregătită acum de Lucian Filip și Alin Stoica, oameni vechi în staff-ul campioanei, urmează patru ”finale” în play-out-ul Superligii României.

La clubul patronat de Gigi Becali obiectivul rămâne același și după despărțirea de Mirel Rădoi: accederea în cupele europene.

Pentru asta, FCSB trebuie să încheie pe una dintre primele două poziții, să joace baraj cu adversara din play-out și, pe urmă, cu locul 3 din play-off.

