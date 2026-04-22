La o zi după ce a părăsit FCSB, după doar cinci partide în al doilea mandat, tehnicianul de 45 de ani a semnat contractul cu ocupanta locului 10 în Superliga turcă.

Mirel Rădoi tocmai a început al 4-lea mandat pe banca unei formații din străinătate. După Al-Tai (Arabia Saudită), Al-Bataeh (Emirate) și Al-Jazira (Emirate), fostul selecționer a ajuns în fotbalul turc, la Gaziantep.

La noua echipă, Rădoi va avea trei români sub comanda sa: Denis Drăguș, Alexandru Maxim și Deian Sorescu. De amintit că, în trecut, Gaziantep a fost pregătită de Marius Șumudică, în două perioade: iulie 2019 – ianuarie 2021 și septembrie 2023 – martie 2024. Și acum, înaintea numirii lui Rădoi în funcție, formația turcă era în discuții cu un tehnician liber de contract din țară, după cum Sport.ro a dezvăluit aici.

Mirel Rădoi, prezentat la Gaziantep

Mirel Rădoi. Sursă Foto: Gaziantep Online
Rădoi, la Gaziantep: contract de un an și jumătate pe 100,000 de euro lunar

Astăzi, Gaziantep l-a prezentat pe Mirel Rădoi în fața jurnaliștilor. Potrivit ziaristului turc, Soner Eren Bozkurt, care a furnizat primele imagini de la conferință, tehnicianul român a semnat un contract pe un an și jumătate cu un salariu lunar de 100,000 de euro.

Bine ai venit la Gaziantep, Rădoi! Clubul nostru a ajuns la un acord valabil pentru un an și jumătate cu directorul tehnic, Mirel Rădoi. Urăm bun venit lui Rădoi și staffului său și le dorim să aibă succes la clubul nostru“, a scris Gaziantep pe rețelele de socializare.

Următorul meci al celor de la Gaziantep e programat pentru 25 aprilie (ora 14:30), în deplasare, cu Eyupsor.

