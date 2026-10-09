FC Voluntari a egalat-o de două ori pe Corvinul, însă formația hunedoreană a dat lovitura în minutul 80, prin Ion Cărăruș, și a obținut toate cele trei puncte.

Florin Pîrvu, discurs dur la adresa arbitrajului după Corvinul - FC Voluntari 3-2

La finalul meciului, Florin Pîrvu a avut un discurs foarte dur la adresa brigăzii conduse de Marian Barbu. Antrenorul lui FC Voluntari s-a referit la greșeli de arbitraj împotriva echipei sale, fără a specifica un moment concret din duelul de la Petroșani.

"Un nou eșec. Normal că e un nou eșec! Vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă, nu? Meritam să plecăm cu un rezultat pozitiv după aspectul jocului. Nu sunt eu în măsură să vorbesc de anumite lucruri. Cei din clubul nostru sunt în măsură. Nu vreau să fiu suspendat, dar credeți-mă că toate au o limită. Suntem o echipă mică, dar lăsați-ne să jucăm! Nu suntem o echipă care să se baricadeze pe 7.000 de linii. Jucăm, arătăm un fotbal plăcut. A fost un meci cu intensitate, un meci frumos, dar mă cenzurez să nu vorbesc mai mult.

Nu cred că este în regulă ce se întâmplă cu noi. Și nu numai la meciul ăsta, ci și la meciurile trecute. Aș vrea să se ia act pentru că nu mai putem așa. Am tăcut destul. Haide să vedem și să rezolvăm.

Uitați-vă puțin la meciul trecut, de acasă. U Cluj marchează dintr-un ofsaid. S-a analizat, s-a discutat, iar azi uitați-vă la fazele care au fost. Dar nu vreau să vorbesc eu. Dacă spune cineva din club, bine. Dacă nu, eu mă opresc aici.

Azi am arătat că putem să obținem un rezultat pozitiv. Am făcut un joc solid, mai ales în a doua repriză, când am avut ocazii clare de a marca la 2-2. Îi felicit pe cei de la Corvinul, pe Max (n.r - Florin Maxim), pentru tot ce fac ei la Hunedoara, dar cred că azi era mult mai echitabil un egal.

Sunt supărat pentru că trec etapele, noi nu spunem nimic. Se fac greșeli, dar nu mai pot! Nu vreau nimic ce nu e al meu. Dă-mi doar situațiile corecte, analizează-le! D-aia avem VAR. Fii corect, atât vreau! Suntem o echipă mică, care nu e plăcută și nu e dorită în Liga 1. Sunt niște greșeli pe care nu mi le pot explica.

M-au nemulțumit și greșelile noastre. Corvinul, sincer să vă spun, nu ne-a surprins, dar diferența s-a făcut pe niște greșeli individuale. Puteam să plecăm cu un moral mai bun de aici. Venim la antrenament, muncim, arătăm destul de bine ca joc, dar lăsați-ne în pace, vă rog eu frumos, nu ne mai frustrați așa! Dați-ne ce e al nostru", a spus Florin Pîrvu.

FC Voluntari a ajuns la trei eșecuri consecutive în Superliga și ocupă penultimul loc după 11 etape, cu doar 8 puncte.