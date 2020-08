Astra a transferat un international U21, crescut de FCSB! Anuntul oficial al clubului! Cand revin jucatorii lui Andone la antrenamente

Astra a transferat un jucator crescut de FCSB si care a trecut pe la Rennes.

Este vorba despre George Merloi, care in sezonul trecut a fost jucatorul celor de la Academica Clinceni, unde a jucat in 28 de partide, inscriind 4 goluri.

Mijlocasul in varsta de 20 de ani a fost crescut de FCSB si a mai jucat in Franta, la Stade Rennes, in echipa de juniori si apoi in cea secunda. Imediat dupa transferul la Astra, el a declarat ca isi doreste sa ajute echipa sa castige titlul in Liga 1.

"Obiectivul meu e sa fac un sezon mult mai mult decat cel precedent, cu mai multe goluri, mai multe assist-uri si sa imi ajut si mai mult echipa. E o schimbare normala, sunt obisnuit, am mai schimbat echipe si nu va fi ceva foarte dificil, sunt sigur ca ma voi adapta destul de repede.

Am ales Astra pentru ca este un club care an de an se bate la playoff, chiar la campionat, si aveam nevoie de o schimbare de acest gen.

Le multumesc antrenorilor si conducatorilor de la Academica Clinceni, mai ales lui Sorin Paraschiv care mi-a acordat o atentie suplimentara. Le urez multa bafta, sa faca un sezon mult mai bun decat precedentul", a declarat Merloi, potrivit ProSport.

Oficialii echipei giurgiuvene au anuntat, odata cu transferul lui Merloi, si programul echipei din urmatoarea perioada.

Joi, jucatorii de la Astra vor face teste Covid-19, iar vineri, dupa primirea rezultatelor, acestia vor participa la un prim antrenament.