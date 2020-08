IREAL! Fotbalistul vandut DIN PUSCARIE de FCSB cu 6,8 milioane de euro! Detaliile despre care nu s-a stiut nimic pana acum

FCSB asteapta noi mutari majore pe piata transferurilor!

Pana sa se vanda Coman si Man cu cate 15 milioane de euro fiecare, Gigi Becali isi aminteste de loviturile pe care le-a dat in trecut. La doua dintre ele, o contributie majora a avut-o Giovanni Becali, varul sau.

Invitat la emisiunea lui Ovidiu Ioanitoaia, Giovanni Becali a povestit cum a reusit sa-l transfere pe bani multi pe Florin Gardos in Premier League acum 6 ani. Impresarul era inchis dupa condamnarea primita in 'Dosarul Transferurilor'. Asta nu l-a oprit sa-l sune pe managerul de atunci al echipei engleze, Ronald Koeman, si sa-i propuna mutarea. Koeman l-a placut pe Gardos si a fost de acord cu transferul in schimbul a 6,8 milione de euro.

"In puscarie la Slobozia am facut un transfer de 6,8 milioane de euro. Am vorbit cu Dragos, colaboratorul meu, mi-a spus ca l-au pus pe Koeman la Southampton. I-am zis sa-i transmita lui Koeman ca-l voi suna eu de pe numarul de la inchisoare. L-am sunat, am vorbit. Ronald mi-a spus ca a citit ce patisem si ca ii pare rau, sa am grija. "Lasa asta", i-am spus eu. Am un jucator interesant pentru tine, Gardos il cheama. Am vorbit inainte cu Pochettino si i l-am propus. Koeman mi-a zis: 'Maine la aceeasi ora si iti dau un raspuns, sa ma suni!'. S-a facut transferul pe 6,8 milioane. Gardos a luat luat 4 milioane, a avut 4 ani de contract si 1 milion salariul. Putea sa ramana pe 10 000 la Steaua!", a spus Giovanni Becali.