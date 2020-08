Au inceput intaririle si la FC Arges! Clubul a anuntat 3 TRANSFERURI! Un fost fotbalist de la FCSB a fost adus: MM Stoica il vedea om de baza la nationala

Nou promovata FC Arges a anuntat oficial ca a realizat 3 transferuri.

FC Arges a anuntat prin intermediul unei postari pe pagina oficiala de Facebook ca a realizat 3 transferuri.

Un fundas, un mijlocas si un portar au fost adusi la echipa pentru a se lupta in Liga 1 din sezonul viitor.

Este vorba despre Gabi Matei (30 de ani), Gabi Deac (25 de ani) si Alexandru Greab (28 de ani).

"Clubul FC Arges anunta ca a ajuns la o intelegere cu fundasul Gabi Matei, mijlocasul Gabriel Deac si portarul Alexandru Greab. Cei trei au semnat angajamente valabile pana la sfarsitul sezonului 2020-2021, cu posibilitatea de prelungire. Prin legitimarea celor trei, alb-violetii au ajuns la cinci transferuri perfectatate in aceasta perioada precompetitionala, cu pitestenii mai semnand mijlocasul Georgian Honciu si atacantul Ndiaye Mediop, ambii de la Dunarea Calarasi.", se arata in comunicatul clubului.

MM Stoica: "Astept scuze cand va ajunge Gabi Matei la nationala!"

Gabi Matei a evoluat la FCSB in perioada 2011 - 2015 si era vazut ca o lovitura pentru echipa ros-albastrilor. MM Stoica a fost cel care a pariat cel mai vehement pe succesul fundasului dreapta, care nu s-a adeverit. Matei a fost macinat de accidentari in perioada petrecuta la FCSB si nu a reusit sa imbrace tricoul ros-albastrilor decat in 12 meciuri.

"Daca Gabi Matei nu va ajunge la echipa nationala, inseamna ca tot ce am realizat in fotbalul romanesc e rodul hazardului. Cand va ajunge la nationala, astept scuze scuze pentru criticile care i s-au adus", spunea MM Stoica in 2012 pentru Gazeta.

Gabi Matei a mai evoluat pentru Curtea de Arges, Pandurii, Brasov, Clinceni, Tirgu Mures, Gornik Leczna, Zira, Termalica si Chiajna.

Cota lui de piata este de 450.000 de euro, potrivit Transfermarkt si, din pacate, nu a apucat sa debuteze in echipa mare din nationala Romaniei.

Sezonul trecut a evoluat la Clinceni, unde a strans 30 de aparitii.