Bayern Munchen este foarte aproape de un nou titlu în Bundesliga și deja pregătește sezonul viitor, iar una dintre cele mai importante decizii îl vizează pe Manuel Neuer.

Oficialii bavarezilor sunt optimiști că veteranul de 40 de ani va continua pe „Allianz Arena”. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, clubul i-a pregătit deja un nou contract valabil până în iunie 2027, însă decizia finală îi aparține portarului.

Bayern vrea continuitate

Conducerea clubului consideră că experiența lui Neuer rămâne esențială, mai ales într-un sezon în care bavarezii pot ataca din nou toate trofeele. În același timp, planul este ca acesta să aibă și rol de mentor pentru tânărul portar Jonas Urbig.

În actuala stagiune, Neuer a bifat 34 de meciuri, a primit 33 de goluri și a reușit 11 partide fără gol încasat.

Decizia finală a portarului este așteptată în perioada următoare, cel mai probabil înainte de finala Cupei Germaniei din luna mai.