Andrei Prepeliță a transmis un mesaj conducerii, după FC Argeș - Universitatea Craiova 1-0: ”Performanțele se uită”

Succesul i-a adus pe piteșteni mai aproape de zona play-off-ului. Prepeliță este mulțumit de jocul echipei sale și a vorbit despre zvonurile cum că ar putea fi demis de la echipă.

Andrei Prepeliță: ”A fost și o presiune pe mine”

„Un meci pe care l-am controlat de la cap la coadă. La FCSB a fost un meci bun, din care meritam să scoatem cel puțin un egal. Nu putea să țină la nesfârșit acest ghinion. Băieții au luptat, au stat bine în teren, au interpretat bine jocul.

Știam ce joacă, am început într-un 4-3-3, am terminat într-un 4-3-1-2, pe defensiv 4-3-2-1, băieții au făcut mișcările foarte bine. E bine, se integrează și jucătorii nou-veniți. Am schimbat 14 jucători față de anul trecut, nu ne-a fost ușor. Sper să formăm o echipă bună. Mi-am propus să nu mă mai enervez, ați văzut că nu-mi face bine.

A fost și o presiune în toate această perioadă pe mine, și din interior, și din exterior. Până la urmă e un lucru bun, ne face să ne dorim mai mult victoriile. Eu n-am ieșit niciodată să vorbesc, nu știu de unde apar zvonurile astea. Mie nu mi-a spus nimeni nimic. Dacă clubul a vrut să ia o măsură împotriva mea, trebuia să mă anunțe și pe mine. Știu că victoriile și performanțele se uită, trăim în prezent și trebuie să ne gândim la viitor”, a spus Andrei Prepeliță.

În urma acestei partide, FC Argeș a urcat pe locul nouă, cu 16 puncte, la egalitate cu FC Voluntari, în timp ce Universitatea Craiova a rămas pe locul șase, cu 18 puncte.

În runda următoare, FC Argeș va juca tot acasă, cu FC Voluntari, iar Universitatea Craiova va primi vizita celor de la Petrolul.