Prestigiosul trofeu individual va fi decernat luni seară, în cadrul unei gale care se va desfășura la Theatre du Chetelet din Paris.

Kylian Mbappe: ”Îl susțin pe Dembele la Balonul de Aur!”

Kylian Mbappe a acordat un interviu în presa din Franța în care a explicat cine va cuceri din punctul său de vedere Balonul de Aur în acest an.

Interesant este că starul lui Real Madrid, unul dintre cei mai talentați fotbaliști din ultimii ani, este văzut de multe nume uriașe din fotbalul mondial cu șanse reale de a cuceri multiple Baloane de Aur, pe modelul Lionel Messi sau Cristiano Ronaldo.

Totuși, în acest an, Mbappe nu are șanse, având în vedere că Real Madrid nu a reușit să cucerească niciun trofeu important.

”Da, îl susțin pe Dembele. Sper să câștige. L-am susținut de la început. Pentru mine, a fost firesc să-l susțin.

Vom vedea cum vor decurge lucrurile, pentru că nu depinde de noi. Dacă ar depinde de jucători... dar nu depinde de noi.

Apoi, au mai fost câteva voturi, cred, pentru Achraf Hakimi, așa că vom vedea. Sper și ca el să aibă un clasament bun. Ar fi grozav ca fundașii să arate că fotbalul este pentru toate pozițiile, iar el a avut un sezon istoric”, a spus Mbappe, citat de Mundo Deportivo.

În privința lui Lamine Yamal, contracandidatul lui Ousmane Dembele la Balonul de Aur, Mbappe a făcut un comentariu scurt: ”Un jucător foarte bun, dar este de la Barcelona, așa că nu putem spune nimic… dar, într-adevăr, un jucător foarte bun”, a spus râzând Mbappe.

