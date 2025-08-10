Înaintea returului cu Drita, campioana României odihnește mai mulți fotbaliști importanți, printre care Daniel Bîrligea, David Miculescu, Vlad Chiricheș sau Juri Cisotti. Toți cei patru sunt rezerve pentru meciul de duminică.



Cum arată echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Unirea Slobozia



Italianul a avut prestații șterse în ultima perioadă, dar Gigi Becali a spus că are în continuare încredere în jucătorul transferat în iarnă de la Oțelul Galați.



Dennis Politic este titular pentru a doua oară în acest sezon la FCSB. A mai fost în prima etapă, când echipa lui Becali a remizat cu Hermannstadt, scor 1-1.



De această dată, fostul dinamovist va juca în spatele atacantului Florin Tănase, iar flancul ofensiv va fi completat de Octavian Popescu și Mihai Toma.



Echipele de start pentru FCSB - Unirea Slobozia:



FCSB: Zima – Crețu, Graovac, Ngezana, Kiki – Șut, Lixandru – Toma, Politic, Oct. Popescu - Tănase

Zima – Crețu, Graovac, Ngezana, Kiki – Șut, Lixandru – Toma, Politic, Oct. Popescu - Tănase Rezerve: M. Popa, Udrea, Bîrligea, Miculescu, M. Popescu, Edjouma, Chiricheș, Pantea, Cisotti, Alhassan, Stoian



Unirea Slobozia: Rusu - Ibrian, Dinu, Antoche, Dragu - Coadă, V. Pop, Purece - Bărbuț, Afalna, Rotund

Rusu - Ibrian, Dinu, Antoche, Dragu - Coadă, V. Pop, Purece - Bărbuț, Afalna, Rotund Rezerve: Gurău, R. Negru, Șerbănică, C. Toma, M. Lemnaru, Hamdiji, Safronov, Deaconu, Florescu, Aganovic, Dulcea, Said



FCSB – Unirea Slobozia, LIVE TEXT de la 21:30!



FCSB vine după două înfrângeri consecutive în campionat, 1-2 cu Farul și 3-4 cu Dinamo, ambele meciuri în care a deschis scorul, dar nu a reușit să păstreze avantajul.



Echipa pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii speră ca remarcabila revenire din dubla cu Drita, în preliminariile Europa League, să marcheze un punct de cotitură.



Unirea Slobozia a avut un start variat în Superligă, cu o victorie clară în fața Csikszeredei (6-1), un egal fără goluri cu Oțelul Galați și două înfrângeri, 0-4 cu Botoșani și 1-2 cu CFR Cluj.

