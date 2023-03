Farul, obligată să renunțe la Adrian Mazilu, revelația campionatului la doar 17 ani: „Trebuie să vindem ca să supraviețuim!”

Adrian Mazilu s-a impus în sistemul lui Gică Hagi (58 ani) la doar 17 ani. Pe lângă cele 4 goluri înscrise în campionat și reușita din Cupa României, atacantul a impresionat cu incursiunile și driblingurile sale împotriva unor adverari care aveau de partea lor experiența.

Ciprian Marica: „Mazilu are calitate peste nivelul Ligii 1!”

De evoluțiile lui Adrian Mazilu este încântat și Ciprian Marica (37 ani). Fostul vârf al echipei naționale este fascinat de calitățile puștiului lui Gică Hagi și speră că-și va confirma talentul.

„Cred că se vede cu ochiul liber că are calitate peste nivelul Ligii 1. Are sclipirea aia, are ruperi de ritm. Stângul ăla al lui este excelent! Ați văzut ce execuții fantastice. Are calitate.

E clar că are mult de muncă, însă e un pariu pe care Gică Hagi personal îl punea de mult în interiorul clubului. Sigur, toți așteptam să îl vedem. Acum e limpede că puștiul are calitate și potențial de creștere fantastic.

Nu joacă atacant pur. Nu e un număr 9 în adevăraratul sens al cuvântului. Îi place să vină cu fața, îi place să vină în adversar, este un jucător cu mare potențial”, a declarat Ciprian Marica pentru Fanatik.

Întrebat dacă alte cluburi și-au manifestat interesul pentru Adrian Mazilu, acționarul Farului Constanța a precizat că atacantul este în vizorul altor echipe și că vânzarea sa este iminentă.

„Sincer, da. Sunt discuții cu anumiți jucători, lucru pe care nu-l neglijăm, pentru că din asta trăim. Farul a trebuit să vândă ca să supraviețuiască”, a mai spus Ciprian Marica.

Giovanni Becali a vorbit despre Adrian Mazilu, înainte de FCSB - Sepsi OSK 1-0

„Ultimul meci, e meci important, nu? Aveți chef doar să întrebați de jucători. Întrebați cum va fi meciul. Mă aștept la o victorie a Stelei (n.r. FCSB) pentru a avea șanse să se bată pentru locul 1, 2. Toate sunt, în afară de a șasea, toate cinci se vor lupta la titlu în continuare.

Mazilu e un tânăr care are un viitor foarte mare, să avem răbdare. Se interesează mulți, dar problema e să ajungem la capătul tunelului, cum se spune”, a declarat Ioan Becali înainte de FCSB - Sepsi OSK, 1-0.



