Farul Constanta continua sa se intareasca pentru urmatorul sezon din Liga 1! Fotbalistul care s-a alaturat lotului pregatit de Hagi

Bradley De Nooijer a revenit la clubul constantean.

Farul Constanta se pregateste serios pentru noul sezon. Echipa antrenata de Hagi a reusit deja sa ii convinga pe Mihai Aioani, Ionut Larie si Adrian Petre sa se alature clubului dobrogean. La aceste trei achizitii se adauga si revenirea lui Bradley De Nooijer, care este deja in cantonamentul echipei la Poiana Brasov. Fundasul stanga olandez a fost imprumutat ultimul an la Vorskla Poltava, unde a evoluat doar in 3 partide pentru formatia ucraineana.

Fotbalistul a fost adus la Viitorul Constanta in 2017, de la Dordrecht, iar in cele 3 sezoane petrecute la Ovidiu a reusit sa acumuleze 97 de meciuri in Liga 1. Singurele trofee din cariera jucatorului au fost obtinute sub comanda lui Hagi, cand a castigat Cupa si Supercupa Romaniei in 2019.

Ajuns la 23 de ani, cota lui Bradley De Nooijer, in acest moment, este 1 milion de euro, potrivit transfermarkt.