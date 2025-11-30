”Marinarii” primesc vizita roș-albaștrilor duminică seară, de la ora 20:30, în etapa cu numărul 18 din sezonul regulat al Superligii României. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



De ce nu a fost inclus Daniel Bîrligea în lot cu Farul. Vești îngrijorătoare pentru FCSB



Cu o oră înainte de meci, FCSB a anunțat echipa de start pentru confruntarea cu Farul, iar Daniel Bîrligea nu a apărut nici în primul ”11”, dar nici pe lista rezervelor.



Conform gsp, atacantul cotat la 5 milioane de euro de site-urile de specialitate a suferit o entorsă la glezna stânga și are piciorul în orteză pentru următoarele 10 zile.



Asta înseamnă că Bîrligeava rata și meciul din cupă cu UTA (miercuri, 21:00), dar și derbiul cu Dinamo de săptămâna viitoare (sâmbătă, 6 decembrie, 20:30).

Echipele de start din meciul Farul - FCSB (20:30):

