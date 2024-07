Gică Hagi a fost întrebat direct dacă acceptă să fie selecționer: ”Cam asta e interesant”

Fosta campioană a României a suferit a doua înfrângere în trei etape în noul sezon din Superliga României. FC Botoșani a reușit să se impună la Constanța cu golul marcat de Ștefan Bodișteanu în minutul 48.

Moldovenii au rămas în zece din minutul 56, după ce Adams Friday a fost eliminat, dar trupa lui Gică Hagi nu a reușit să marcheze golul egalizator și trupa lui Liviu Ciobotariu a reușit să obțină primele puncte din acest sezon.

După meci, Gică Hagi a tras primele concluzii și, printre altele, a fost întrebat și despre postul de selecționer. ”Regele” a fost prima variantă luată în calcul de reprezentanții Federației Române de Fotbal după ce Edward Iordănescu a anunțat că nu va continua pe banca tehnică a naționalei.

Gică Hagi nu a vrut să ofere un răspuns clar, dar s-a limitat să spună că Farul reprezintă, în continuare, o prioritate pentru el. În plus, golgheterul all-time al echipei naționale a anunțat că luni va posta un comunicat cu priivre la decizia sa.

Gică Hagi: ”Mâine îl voi anunța pe președinte”

„Cred că noi am făcut anumite greșeli mari și din cauza aceasta cred că s-au întâmplat aceste lucruri. În primul rând se dovedește că fotbalul e fotbal, e o necunoscută. Ce ai făcut ieri nu mai este valabil astăzi, trebuie să fie focusați, ambițioși, trebuie să revenim la ale noastre și să aducem echipa la fotbalul pe care-l juca înainte.

În fotbal, totul durează o zi. Dacă nu ești pregătit, vin și momentele astea. De mâine trebuie să o luăm de la zero, fiecare trebuie să dea tot ce e mai bun. Am dominat 99 la sută din meci, au avut o singură ocazie, o singură ocazie, noi am avut 100 de ocazii. Puteam să avem mult mai multe, dar stăm prost în ultimii 30 de metri.

(n.r. - despre postul de selecționer) N-am zis că după meciul cu Botoșani. Eu am acceptat proiectul la Farul! Asta am acceptat! Sau mai bine zis l-am început. Cam asta e interesant. O să auziți mâine un lucru care o să fie clar. O să scriu un comunicat și atât. Trebuie să sun președintele, dânsul m-a sunat și trebuie să fie primul, îi voi spune și după aceea o să știți și dumneavoastră. Pentru mine, Farul e foarte important”, a spus Gică Hagi, la flash-interviu.

Postul de selecționer la naționala de seniori a României a fost primul job din cariera de antrenor a lui Gică Hagi. Doar că fostul mare decar al naționalei nu a rezistat foarte mult

”Mandatul” său s-a încheiat rapid, după aproape trei luni, mai exact după ce ”tricolorii” au ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2002 în fața Sloveniei.

Bursaspor a fost prima echipă de club pe care Hagi a antrenat-o, în 2003, iar un an mai târziu a ajuns la Galatasaray, echipa la care a scris istorie ca fotbalist.

Au urmat Politehnica Timișoara și FCSB, iar din 2009 și-a început proiectul de la Viitorul Constanța. A mai urmat un scurt ”mandat” la Galatasaray, în perioada octombrie 2010 - martie 2011.