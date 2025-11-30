”Marinarii” au primit vizita campioanei en-titre pe stadionul din Ovidiu. La capătul celor 90 de minute, echipa pregătită de Ianis Zicu nu s-a ales cu niciun punct.



Adrian Șut (14') și David Miculescu (24') și-au trecut numele pe tabela de marcaj în dreptul lui FCSB, în timp ce Ionuț Larie (37') a făcut-o pentru echipa gazdă.



Farul a înțepat-o pe FCSB imediat după eșecul de la Ovidiu



Imediat după meci, Farul a emis un comunicat prin care a consemnat rezultatul, dar a și evidențiat că FCSB a câștigat ”nemeritat” duelul de la Ovidiu.



”După o serie excelentă de rezultate, Farul a cedat, nemeritat, 1-2 pe teren propriu cu FCSB. Un joc in care oaspeții au punctat de două ori în primele 25 de minute, iar Farul a redus apoi din diferență până la pauză prin căpitanul Larie.



Partea secundă a oferit multe momente în care Farul ar fi putut egala, a lovit inclusiv bara transversală în min.65, dar, din păcate, la final toate punctele au revenit bucureștenilor”, se arată în comunicatul emis de Farul.

Pentru FCSB urmează meciul cu UTA de miercuri, 3 decembrie, de la ora 21:00, din cupa României. Ulterior, roș-albaștrii revin în Superliga cu derbiul cu Dinamo de sâmbătă (20:30).



De cealaltă parte, Farul o întâlnește pe Dinamo în cupă (miercuri, 18:30) și pe Metaloglobus București la Clinceni duminică (17:30), în runda #19.

