Concluzia lui Cesc Fabregas după ce a fost ”împachetat” de Cristi Chivu: ”Suntem prea cuminți!”

Cesc Fabregas a lăudat prestația echipei lui Cristi Chivu și a recunoscut că Inter Milano este o echipă mai puternică decât Como, despre care a spus că se află într-un proces de adaptare la programul mai aglomerat, având în vedere că joacă și în Champions League.

Fabregas spune că lui Como îi lipsește mai multă agresivitate, lucru ce se poate dovedi decisiv în astfel de partide.

”Nu am început bine meciul. A fost clar că am mai făcut o greșeală. Nu am avut încrederea necesară, dar trebuie să felicităm Interul, pentru că a fost mai bună decât noi. Acest lucru trebuie să ne facă să înțelegem că avem nevoie de echilibru și că suntem într-un proces de construcție. Totul este diferit, jucăm din trei în trei zile. Până acum ne-am descurcat bine, trebuie să le mulțumim băieților pentru ceea ce fac și să recunoaștem că Inter este mai puternică decât noi. Sunt mândru de ceea ce îmi oferă jucătorii în fiecare zi.

Antrenorul trebuie să se adapteze. A trebuit să fac schimbarea la pauză. În acel moment aveam nevoie de o soluție defensivă, pentru că ne puneau probleme cu doi atacanți. Am încercat să aduc mai multă stabilitate prin introducerea lui Smolcic. Era singurul lucru pe care îl puteam face. Aveam nevoie de mai multă forță fizică.

Mă doare felul în care am pierdut, prin faptul că am cedat mingea mult prea ușor. Asta îți afectează încrederea, iar ei sunt foarte puternici. Nici atmosfera de pe San Siro nu ne-a ajutat. Inter este una dintre cele mai bune echipe pe contraatac și este foarte periculoasă.

Au comis 13 faulturi și știu foarte bine să facă acest lucru. Noi am comis doar cinci faulturi. În astfel de meciuri, aceste detalii pot schimba ritmul jocului. Ne lipsește puțin acest aspect, exact ceea ce observăm și în declarațiile lui Luis Milla, care spune că suntem prea cuminți. Ne lipsește această agresivitate, în timp ce Inter excelează și la acest capitol”, a spus Cesc Fabregas după meci.