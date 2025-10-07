Liber de contract din iulie, după ce s-a despărțit de formația Al Duhail, din Qatar, Hakim Ziyech s-a aflat în discuții cu CFR Cluj pentru o mutare în România. Marocanul ar fi devenit o altă lovitură de imagine a ardelenilor, după ce în Gruia au mai sosit recent Kurt Zouma, Islam Slimani sau Marcus Coco.

Transferul lui Hakim Ziyech la CFR Cluj a picat: "Voia 2,5 milioane de euro pe an"



Patronul Ioan Varga a confirmat interesul lui CFR Cluj pentru Hakim Ziyech, însă a anunțat că mutarea a picat din cauza unor probleme medicale ale marocanului. În plus, fostul jucător de la Ajax și Chelsea solicita un salariu fără precedent pentru fotbalul românesc: nu mai puțin de 2,5 milioane de euro pe an!



"A picat. Are o problemă la genunchiul stâng despre care am fost informat. El este un băiat foarte bun, dar nu aș risca atât de mulți bani, pentru un jucător care ar putea avea probleme medicale.



L-am studiat și în partidele de la Galatasaray și părea că joacă cu o oarecare frică. Am luat decizia să ne retragem de la discuții. Îmi pare rău, pentru că este un băiat deosebit, dar nu vreau să riscăm



Voia 2,5 milioane de euro pe an și nu i-aș fi dat acești bani unui jucător pe care riscam să nu-l putem folosi. Îi doresc să fie sănătos și să poată juca la altă echipă. Vom căuta alt jucător, care să fie sănătos și să fim siguri că poate să ne ajute", a spus Ioan Varga, pentru Prosport.

Chelsea plătea 40 de milioane de euro pentru Ziyech, în 2020



Hakim Ziyech a fost cumpărat de Chelsea în 2020, de la Ajax, pentru 40 de milioane de euro. Internaționalul marocan a strâns peste 100 de meciuri la formația londoneză și a cucerit Liga Campionilor, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor.



Ziyech a plecat de la Chelsea în 2023, inițial sub formă de împrumut, iar ulterior transferat definitiv de Galatasaray. Dublu campion al Turciei, fotbalistul crescut la Heerenveen a petrecut ulterior șase luni în Qatar, la Al Duhail.

