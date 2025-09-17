Fanii Universității Craiova, reverență în fața unui jucător: ”Cel mai bun meci al său de când e la noi”

Universitatea Craiova a învins-o în etapa #9 a Superligii României pe Farul Constanța cu 2-0.

Universitatea Craiovasteven nsimbaSuperliga
Din pasa lui Assad Al Hamlawi, Steven Nsimba a deschis scorul în minutul 22 al meciului de pe ”Ion Oblemenco”. În actul secund, Victor Dican a înscris un autogol, iar meciul s-a încheiat 2-0 în favoarea oltenilor.

Fanii Universității Craiova, reverență în fața unui jucător: ”Cel mai bun meci al său de când e la noi”

Suporterii echipei pregătite de Mirel Rădoi consideră că Steven Nsimba a dat cel mai bun randament duminică seară de când a ajuns la Universitatea Craiova.

Francezul, cotat la 300.000 de euro de site-urile de specialitate, a fost adus liber de contract de Universitatea Craiova în fereastra de transferuri recent încheiată, de la Aubagne Air Bel.

”Nsimba a făcut cel mai bun meci al său de când este la echipă. În afara faptului că a înscris, de data asta nu a mai fost rudimentar cu spatele la poartă. A ținut bine de minge, a combinat perfect cu Hamlawi și cu ceilalți coechipieri”, a scris ”Uniți pentru Știința”.

Cum arată etapa #10 din Superliga

Vineri, 19 septembrie

  • 18:45 FC Botoșani - FCSB

Sâmbătă, 20 septembrie

  • 18:45 FC Argeș - ”U” Cluj
  • 21:00 Oțelul Galați - Universitatea Craiova

Duminică, 21 septembrie

  • 16:00 Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești
  • 18:15 CFR Cluj - UTA Arad
  • 21:00 Rapid - FC Hermannstadt

Luni, 22 septembrie

  • 18:00 Csikszereda - Metaloglobus
  • 21:00 Dinamo - Farul
