Din pasa lui Assad Al Hamlawi, Steven Nsimba a deschis scorul în minutul 22 al meciului de pe ”Ion Oblemenco”. În actul secund, Victor Dican a înscris un autogol, iar meciul s-a încheiat 2-0 în favoarea oltenilor.



Fanii Universității Craiova, reverență în fața unui jucător: ”Cel mai bun meci al său de când e la noi”



Suporterii echipei pregătite de Mirel Rădoi consideră că Steven Nsimba a dat cel mai bun randament duminică seară de când a ajuns la Universitatea Craiova.



Francezul, cotat la 300.000 de euro de site-urile de specialitate, a fost adus liber de contract de Universitatea Craiova în fereastra de transferuri recent încheiată, de la Aubagne Air Bel.



”Nsimba a făcut cel mai bun meci al său de când este la echipă. În afara faptului că a înscris, de data asta nu a mai fost rudimentar cu spatele la poartă. A ținut bine de minge, a combinat perfect cu Hamlawi și cu ceilalți coechipieri”, a scris ”Uniți pentru Știința”.

