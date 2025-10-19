Peste 35.000 de spectatori sunt așteptați pe Arena Națională la derby. Rapid a primit o întreagă peluză, iar giuleștenii vor fi susținuți de aproximativ 7.000 de suporteri pe cel mai mare stadion al țării.

Antonio Sefer, în galeria Rapidului la meciul cu Dinamo



Cu liderul de galerie Liviu Ungurean revenit alături de echipă, ultrașii Rapidului au făcut spectacol pe străzile din București în drumul spre Arena Națională.



Printre suporterii celor de la Rapid a putut fi observat și Antonio Sefer (25 de ani), fotbalistul israelienilor de Maccabi Bnei Reineh.



Sefer, care a jucat la Rapid între 2019 și 2023, nu a fost în lotul echipei sale pentru meciul de sâmbătă contra lui Hapoel Haifa (1-2).

