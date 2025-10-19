FOTO ȘI VIDEO Fanii Rapidului, show pe străzi înaintea derby-ului cu Dinamo: un fotbalist a mers cu galeria!

Derby-ul Dinamo - Rapid se joacă pe Arena Națională, în această seară, de la ora 20:30.

Rapid Dinamo Antonio Sefer liviu ungurean
Peste 35.000 de spectatori sunt așteptați pe Arena Națională la derby. Rapid a primit o întreagă peluză, iar giuleștenii vor fi susținuți de aproximativ 7.000 de suporteri pe cel mai mare stadion al țării.

Antonio Sefer, în galeria Rapidului la meciul cu Dinamo

Cu liderul de galerie Liviu Ungurean revenit alături de echipă, ultrașii Rapidului au făcut spectacol pe străzile din București în drumul spre Arena Națională.

Printre suporterii celor de la Rapid a putut fi observat și Antonio Sefer (25 de ani), fotbalistul israelienilor de Maccabi Bnei Reineh.

Sefer, care a jucat la Rapid între 2019 și 2023, nu a fost în lotul echipei sale pentru meciul de sâmbătă contra lui Hapoel Haifa (1-2). 

VIDEO Fanii Rapidului, în drum spre Arena Națională pentru meciul cu Dinamo

În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală"
Istorie pe Anfield! Recordul stabilit de Mbeumo după golul marcat în poarta lui Liverpool
Nota lui Ionuț Andrei Radu după prestația din thriller-ul Celta Vigo - Real Sociedad!
Sirianul Imad Kassas explică victoria uriașă cu FCSB: „Știți care a fost norocul meu?"
Liverpool - Manchester United 0-1! Derby-ul etapei se vede EXCLUSIV pe VOYO. Gakpo a trimis-o în bară de trei ori
De nicăieri! Anunțul făcut de Gigi Becali, la o zi după ce FCSB s-a făcut de râs cu Metaloglobus
PSV, pe aripile lui Super Man: premieră pentru Dennis, în Olanda

U Cluj s-a reorientat imediat după șocul Sabău! Viitorul antrenor și-a dat deja acordul

Nota primită de Cristi Chivu după victoria lui Inter cu AS Roma: "De parcă nici n-ar fi existat!"

Charalambous, out? Replica lui Becali, șocantă!

Ce a declarat Cristi Chivu la conferința de presă după ce Inter a ajuns pe locul 1 în Serie A

OUT de la FCSB?! Gigi Becali a făcut anunțul: "Să plece dacă vrea!"

De nicăieri! Anunțul făcut de Gigi Becali, la o zi după ce FCSB s-a făcut de râs cu Metaloglobus
Sirianul Imad Kassas explică victoria uriașă cu FCSB: „Știți care a fost norocul meu?"
Liverpool - Manchester United 0-1! Derby-ul etapei se vede EXCLUSIV pe VOYO. Gakpo a trimis-o în bară de trei ori
Dinamo - Rapid, de la 20:30, ECHIPELE DE START I Se anunță un derby incendiar pe Arena Națională
România - Polonia, ACUM pe VOYO și Pro Arena! „Tricolorele" joacă totul pentru calificarea în Final Four-ul Euro Cup
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, "printre cei mai buni" la debutul în Serie A!
Revine la Rapid? Antonio Sefer își negociază plecarea de la Hapoel Beer Sheva
Încă un gol decisiv în derby pentru tricolorul ignorat de Edward Iordănescu care se află la cel mai bun sezon din carieră!
În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală"

Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Declarația bizară a unui român condamnat în Austria făcută chiar în fața judecătorului: „Vă mulțumesc pentru sentință"

Concesia făcută de UE pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta. Anunțul Kremlinului despre întâlnirea cu Donald Trump

