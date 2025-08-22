FOTO Fanii nu sunt de acord cu decizia lui Ioan Varga. Pe cine ar fi vrut antrenor la CFR Cluj

Fanii nu sunt de acord cu decizia lui Ioan Varga. Pe cine ar fi vrut antrenor la CFR Cluj
CFR Cluj își schimbă antrenorul după umilința din Suedia, 2-7 cu Hacken. Dan Petrescu a decis să demisioneze după meci, iar patronul Ioan Varga a anunțat că a decis deja înlocuitorul.

Andrea Mandorlini, CFR Cluj, Dorinel Munteanu, Cristiano Bergodi
Dan Petrescu nu a putut digera cel mai rușinos eșec din cariera de antrenor, iar la conferința de presă de după meciul cu Hacken a anunțat că demisionează și că nimic nu îl poate determina să se întoarcă din drum.

Sondaj Sport.ro: Dorinel Munteanu și Cristiano Bergodi, considerați cei mai potriviți antrenori pentru CFR Cluj

La o zi după meci, patronul Ioan Varga a anunțat că a decis să apeleze la Andrea Mandorlini (65 de ani). Italianul, o variantă de avarie și în sezonul 2023/2024, va începe astfel al treilea mandat pe banca formației din Gruia.

Imediat după anunțul plecării lui Dan Petrescu, Sport.ro a inițiat un sondaj în care i-a invitat pe microbiști să voteze antrenorul pe care îl consideră potrivit pentru CFR Cluj în această perioadă de criză.

În mai puțin de 24 de ore au votat peste 16.000 de persoane, iar în topul preferințelor s-au aflat la o distanță foarte mică Dorinel Munteanu (23,4%) și Cristiano Bergodi (23,23%). Ambii sunt liberi de contract, au cucerit trofee în România și au antrenat la CFR Cluj în a doua jumătate a anilor 2000. 

Andrea Mandorlini a obținut mai puțin de 7% din voturi, fiind la polul opus în topul preferințelor, alături de Daniel Pancu. Inclusiv Marius Șumudică, plecat cu scandal de la CFR după scurtul mandat din 2021, era o variantă considerată mai potrivită.

Andrea Mandorlini va începe al treilea mandat la CFR Cluj

Pentru Andrea Mandorlini, aceasta este a treia "descălecare" în Gruia. Primul său mandat, în sezonul 2009-2010, a fost unul de vis, încheiat cu o triplă istorică: campionat, Cupa României și Supercupa.

A revenit în vara anului 2023, dar a doua aventură a fost mult mai scurtă și mai puțin reușită, fiind demis în ianuarie 2024, după doar 27 de partide.

Chiar și după plecare, italianul a rămas un apropiat al patronului, oferindu-i sfaturi și recomandări de jucători. Acum, misiunea sa este clară: să redreseze echipa după șocul eliminării din Europa și să o repoziționeze în lupta pentru titlu în Superligă. Mandorlini este așteptat să se alăture de urgență lotului, care se pregătește pentru următoarea etapă de campionat, în deplasare la Galați.

VIDEO Emil Boc, după Hacken - CFR Cluj 7-2: "Respect gestul demisiei lui Dan Petrescu. Noi nu uităm ce a făcut pentru Cluj"

