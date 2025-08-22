Dan Petrescu nu a putut digera cel mai rușinos eșec din cariera de antrenor, iar la conferința de presă de după meciul cu Hacken a anunțat că demisionează și că nimic nu îl poate determina să se întoarcă din drum.

Sondaj Sport.ro: Dorinel Munteanu și Cristiano Bergodi, considerați cei mai potriviți antrenori pentru CFR Cluj



La o zi după meci, patronul Ioan Varga a anunțat că a decis să apeleze la Andrea Mandorlini (65 de ani). Italianul, o variantă de avarie și în sezonul 2023/2024, va începe astfel al treilea mandat pe banca formației din Gruia.



Imediat după anunțul plecării lui Dan Petrescu, Sport.ro a inițiat un sondaj în care i-a invitat pe microbiști să voteze antrenorul pe care îl consideră potrivit pentru CFR Cluj în această perioadă de criză.



În mai puțin de 24 de ore au votat peste 16.000 de persoane, iar în topul preferințelor s-au aflat la o distanță foarte mică Dorinel Munteanu (23,4%) și Cristiano Bergodi (23,23%). Ambii sunt liberi de contract, au cucerit trofee în România și au antrenat la CFR Cluj în a doua jumătate a anilor 2000.



Andrea Mandorlini a obținut mai puțin de 7% din voturi, fiind la polul opus în topul preferințelor, alături de Daniel Pancu. Inclusiv Marius Șumudică, plecat cu scandal de la CFR după scurtul mandat din 2021, era o variantă considerată mai potrivită.

