FALIT! Incredibil! Banca i-a luat masina lui Gabi Enache, fotbalistul are probleme cu banii dupa prabusirea din ultimele sezoane: "Reincep o noua poveste"

Gabi Enache (29 de ani) s-a intors la Astra cu speranta ca isi va relansa cariera.

Gabi Enache (29 de ani) a trait cea mai buna perioada a sa la Astra, intre 2012 si 2016. Transferul la FCSB a marcat debutul prabusirii sale. In loc sa progreseze, jucatorul de banda dreapta a intrat pe o panta descendenta si a intrat intr-un con de umbra. Chiar daca a mai trecut pe la Rubin Kazan si Partizan, unde a avut contracte foarte bune din punct de vedere financiar, acesta a avut doar aparitii episodice.

Dupa doar 5 meciuri jucate in Rusia si 8 in Serbia, Enache s-a intors in Romania pentru a-si relansa cariera. Planul facut pe hartie nu s-a potrivit, insa, cu cel din teren, acesta retrogradand cu Dunarea Calarasi.

Acum, Enache isi asteapta redebutul la Astra, echipa care l-a repromit dupa 4 ani.

Gabi Enache, probleme cu banii

Prabusirea pe plan sportiv a lui Gabi Enache se pare ca a venit si cu probleme financiare. Publicatia Fanatik noteaza ca jucatorul a ajuns sa isi piarda masina din cauza imposibilitatii de a-si plati ratele.

Sursa citata scrie ca banca i-a luat lui Enache masina pe care o achizitionase prin leasing, un BMW 640d xDrive, al carui pret cu dotari se ridica la 75.000 euro. Enache nu si-a achitat ratele pe 3 luni, circa 5.000.

Potrivit legii, Enache are 2 saptamani la dispozitie pentru a-si recupera masina, in caz contrar aceasta urmand sa intre in posesia bancii definitiv. Problema jucatorului este ca, potrivit dreptului de preemptiune, el trebuie sa plateasca suma integrala, nu doar ratele restante.

Trebuie sa-i plateasca fostei sotii circa 20.000 euro

Fanatik mai scrie ca Enache trebuie sa ii plateasca fostei sotii, Madalina, suma de 20.000 euro. Ei au divortat in 2017.

"Reincep o noua poveste la Astra, cu convingerea ca alaturi de colegi, de staff-ul tehnic si adminsitrativ, putem sa readucem clubul in fruntea fotbalului romanesc indiferent de obstacolele care ne vor sta in cale. Multumesc, Astra, pentru trecut! Multumesc, Astra, pentru ca imi oferi sansa unui nou vis" - Gabi Enache.