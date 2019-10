I-a facut sa planga! Mbappe n-a avut mila de rivalii de la Marseille, PSG a avut 4-0 inca de la pauza! Aroganta facuta de atacantul parizienilor: VIDEO

Din articol Mbappe, aroganta la adresa rivalilor de la OM

PSG a invins-o cu 4-0 pe Olympique Marseille in derbyul Frantei.

PSG a umilit-o pe OM in etapa a 11-a din Ligue 1, scor 4-0. Icardi, cu o dubla, si Mbappe, tot cu doua goluri reusite, au decis partida disputata pe Parc des Princes. Angel Di Maria si-a trecut in cont doua pase decisive, ambele la reusitele lui Mbappe.

Dupa ce a facut 3-0 in minutul 32, Mbappe a sarbatorit frecandu-se la ochi. El a facut gestul catre fanii lui OM, care s-au enervat teribil, mai ales ca echipa lor era condusa.

Mbappe are 6 goluri in ultimele 3 meciuri, in timp ce Icardi are 7 reusite in ultimele 5 partide.

PSG e lider in Ligue 1 cu 27 de puncte, avand 8 puncte peste Nantes si 11 peste OM.

Adversara CFR-ului din grupele UEFA Europa League, Rennes a invins-o cu 3-2 pe Toulouse.





These two seem to be enjoying themselves ... ???? Kylian Mbappé: 6 goals in 3 games

???? Mauro Icardi: 7 goals in 5 games#UCL pic.twitter.com/wVmO2YdBqt — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 27, 2019