"Am auzit ca si-a facut implant, probabil nu o sa-l mai recunoastem!" Nistor a facut spectacol dupa victoria cu Viitorul si i-a transmis un mesaj lui Negoita

Dinamo s-a impus cu 3-0 in Stefan cel Mare in fata celor de la Viitorul.

"Cainii" au castigat meciul de pe teren propriu in fata celor de la Viitorul cu 3-2 dupa golurile marcate de Perovic, Sorescu si Ioan Filip. Pentru Viitorul au marcat Iancu si Boboc. La finalul partidei, capitanul celor de la Dinamo, Dan Nistor, a vorbit despre situatia in care se afla clubul si i-a transmis un mesaj lui Ionut Negoita, patronul clubului.

"Sincer, mi-as dori foarte mult sa mai vina pe la noi, pentru ca nu l-am mai vazut de mult timp si chiar imi e dor de dansul. Inainte mai venea la Saftica, mai avea discutii cu noi. Ii fac o invitatie pe aceasta cale si il asteptam la Saftica. Am auzit ca si-a facut implant. Probabil de aceea nu o sa-l mai recunoastem, dar cu siguranta il recunoasteam. E acelasi om bun, chiar daca unii il injura, daca nu era el, acest club era in faliment, asa ca sa lasam rautatile la o parte", a declarat Nistor la finalul meciului cu Viitorul.

In urma acestei victorii, Dinamo ocupa locul 7 in clasamentul Ligii 1 si se afla la doar un punct de marea rivala FCSB, care se situeaza pe locul 6, prima pozitie care duce in play-off. Etapa viitoare, Dinamo va juca in deplasare impotriva celor de la Universitatea Craiova.