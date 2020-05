"E pregatit pentru revenirea in Ligue 1?" Un fotbalist de la CFR Cluj a aparut in France Football! Francezii i-au dedicat un intreg material! Ce au scris

Presa din Franta a scris un material despre un jucator de la CFR Cluj.

Fotbalistul celor de la CFR Cluj, Bilel Omrani (26 de ani) a ajuns in presa din Franta. Cei de la France Football i-au dedicat un material atacantului de la CFR si au remarcat ascensiunea pe care a avut-o acesta in Romania.

Omrani a fot unul dintre oamenii de baza de la CFR Cluj, in ultimele doua sezoane, iar acest lucru le-a atras atentia celor de la France Football. Omrani este crescut de Marseille si a fost promovat la echipa mare a francezilor de catre Marcelo Bielsa.

"Un alt om, un alt fotbalist. Bilel Omrani s-a transformat in Romania, la CFR Cluj si a uitat asteptarile din primii sai ani la Marseille. Din 2016, a contribuit masiv la bunul mers al clubului. A castigat doua titluri, o Supercupa a Romaniei. A fost cel mai important om al CFR-ului in preliminariile europene, cu sase goluri in opt partide. Ajuns la maturitate, lansat in Ligue 1 de Bielsa, poate spera la mai mult acum. La 26 de ani, mai are contract cu CFR pana in 2021, iar valoarea sa de piata e cuprinsa intre doua si trei milioane! E gata de o reintoarcere triumfatoare in Ligue 1?" scriu francezii de la France Football.