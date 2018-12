FABULOS! "Eram bun prieten cu profesorul si voiam si eu!" Ce voia sa se faca Nistor inainte sa devina fotbalist

Dan Nistor a fost luat prin surprindere de succesul pe care l-a avut in fotbal.

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

In copilarie isi dorea altceva: sa devina profesor de sport! Impresionat de omul care ii se ocupa de Educatia Fizica in liceu, Nistor isi dorea sa-i calce pe urme.



"Fiind la tara, in Arges, eram destul de departe de orasele mari, ca Brasov, Pitesti. Bineinteles ca trebuia sa ma mut cu scoala si era foarte greu. A fost un dar de la Dumnezeu, m-a inzestrat cu acest dar. Am avut si un pic de noroc, dar am si muncit, am fost serios. La 20 de ani am inceput fotbalul de performanta, in liga a 3-a, la International Curtea de Arges. Apoi am fost la Mioveni, apoi in prima liga si la nationala, mai tarziu si in strainatate. Le spuneam si parintilor mei ca ce am realizat este de domeniul fantasticului. Imi doream sa ma fac profesor de sport, eram foarte bun prieten cu profesorul meu de la scoala. Ma invoia de la anumite ore si eram mai mereu pe terenul de la scoala", a spus Nistor pentru Telekom Sport.