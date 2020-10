CFR Cluj a debutat cu o victorie in grupele Europa League.

Marius Bilasco, oficialul campioanei Romaniei, a vorbit la Pro X despre prezenta CFR-ului in Europa si despre cum pot beneficia jucatorii de pe urma rezultatelor bune pe care echipa le obtine in grupele competitiei europene.

Acesta a comentat si cum a fost atmosfera in primul meci dupa luni bune cu spectatori in tribune.

"Am avut emotii pentru ca a fost inedit sa jucam din nou cu spectatori, dar cel mai important e sa fim in siguranta. Chiar daca ne dorim sa avem din nou fani in tribune, e bine sa fim echilibrati si sa asteptam sa fie posibil acest lucru.

Exista un dezechilibru, noi nu vom avea parte de suporteri, dar pana la urma este important ca atmosfera ne-a fost favorabila si am reusit sa castigam.

Noi ne dorim foarte mult, ar fi foarte bine pentru fotbalul romanesc. Trebuie sa fim realisti si echilibrati. Avem o favorita in grupa, AS Roma, iar pentru locul 2 se va da o lupta in trei. Va fi foarte important meciul cu Young Boys, dar nu va fi decisiv.

Prezenta CFR-ului in grupe este foarte importanta pentru fotbalul romanesc pentru ca ne indepartam de fotbalul european si tanjim sa vedem o echipa in Champions League. E important sa acumulam puncte pentru a avea doua echipe in Europa.

In spatele acestor rezultate este o munca uriasa a jucatorilor si a staff-ului, stau foarte mult pe teren si repeta multe lucruri. Cred ca perseverenta lui Dan Petrescu si faptul ca studiaza adverarul atat pe fazele ofensive, cat si defensive, il ajuta sa gaseasca brese si sa profite de ele.

Din experienta mea de la CFR Cluj, niciodata nu poti fi sigur ca un jucator se transfera pe o anumita suma. Apare ceva, vine un club, plateste o clauza si jucatorul pleaca indiferent cine credem noi ca e favorit sa plece. Sunt fotbalisti mai vandabili, care au si o varsta care ii ajuta, dar vom vedea ce va fi.

Debeljuh se acomodeaza bine la Cluj si poate sa prinda un transfer bun, Manea la fel, Burca, pe care il vad drept un jucator important si la nationala. Este important si parcursul in competitiile europene pentru ca abia atunci poti sa evaluezi un jucator cu adevarat.

Aceasta perioada a fost grea si pentru UEFA, sumele incasate de cluburi vor fi afectate de impactul pe care il are Covid-ul in lume. Nu am primit inca informatii clare, este posibil ca sumele sa sufere modificari.

Aveam incredere ca vom castiga pentru ca am dovedit ca atunci cand avem meciuri importante, avem capacitatea de a ne conecta si de a scoate maxim din meci. Au jucatori valorosi, cu un anumit CV important, cu experienta, si la cum au jucat in ultimul timp aveam retineri vizavi de cum ne vom prezenta. Inceputul de meci a fost dificil, ne-au pus probleme, dar cel mai important a fost ca am reusit sa echilibram balanta si sa controlam meciul in repriza a doua.

Nu cred ca ne putem bate cu AS Roma in acest moment, iar rezultatul lor e favorabil pentru noi. Vom incerca 100% sa obtinem un rezultat bun, dar avand in vedere ca avem sansa sa jucam din nou acolo, vom incerca sa repetam performanta din anii trecuti", a declarat Bilasco la Ora exacta in sport.