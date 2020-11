Viitorul - Dinamo, LIVE TEXT, de la 21:00 | 'Ziua Z' pentru Cosmin Contra! Meci decisiv pentru antrenorul 'cainilor' | Echipe probabile

Urmarim si comentam impreuna Viitorul - Dinamo pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

Dinamo merge in deplasare la Constanta pentru meciul cu Viitorul, dupa ce duelul cu Astra din etapa precedenta a fost amanat din cauza focarului de Covid-19 al echipei din Giurgiu.

Dinamo este pe penultimul loc in Liga 1, cu doar 5 puncte dupa primele 8 etape, iar Cosmin Contra sta pe un butoi de pulbere.

Inclusiv Pablo Cortacero declara inaintea duelului cu Astra ca daca va veni o noua infrangere, se vede nevoit sa ia masuri la echipa.

De partea cealalta, Viitorul traverseaza o forma mult mai buna, fiind neinvinsa in ultimele 6 etape. Echipa antrenata de Ruben de la Barrera s-a impus in etapa trecuta la Poli Iasi, scor 3-0 si echipa este pe locul 8 in clasament.

Echipe probabile:

Viitorul: Cojocaru - Dussaut, Ghita, Dobroslavevici, De Nooijer - Fernandez, Gaztanaga, Casap - Matan, Luckassen, Fernandes

Antrenor: Ruben de la Barrera

Dinamo: Rene - Gonzalez, Puljici, Grigore, Lopez - Anton, Gol - Mihaiu, Camara, Sorescu - Nemec

Antrenor: Cosmin Contra

