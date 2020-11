Mircea Lucescu, UMILIT in derby-ul Ucrainei contra lui Sahtior! Dinamo Kiev a ramas pe primul loc in clasament

Dinamo Kiev a fost in invinsa in derby-ul campionatului Ucrainei de catre Sahtior Donetk, cu scorul de 0-3.

Junior Moraes, jucator pe care Gigi Becali l-a dorit la FCSB, a marcat primul in minutul 34 din pasa lui Dodo, iar la pauza scorul a fost 1-0 pentru fosta echipa a lui Lucescu. In prelungirile primei parti, Dinamo Kiev a ramas in 10 oameni dupa ce Sergiy Sydorchuka fost eliminat. In minutul 66, Marcos Antonio a dublat avantajul lui Sahtior. Alan Patrick a inchis tabela in minutul 73, dupa ce a marcat golul 3 al gazdelor.

Chiar daca a pierdut, Dinamo Kiev este tot pe primul loc in clasament cu 20 de puncte, avand cu un punct mai mult decat ocupanta locului 2, Sahtior Donetk.

Echipa lui Mircea Lucescu a intampinat probleme grave cu COVID-19 si a avut 12 jucatori indisponibili. Vladimir Shepelev si Bogdan Lednev s-au aflat si eu pe lista celor infectati.

