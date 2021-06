Omul numarul 1 de la Dinamo, Sorescu, ultimatum pentru fani! "Ma bucur sa aud ca sunt dorit. Mai am contract cu Dinamo, vom vedea"

Starul formatiei din Stefan cel Mare este si el cu rabdarea la pamant.

Criza financiara continua in Stefan cel Mare, iar Pablo Cortacero parca le face in ciuda faniilor, care se chinuie cu toate puterile sa mentina echipa la un nivel decent. Chiar si asa, datoriile se tot aduna pe zi ce trece, iar fotbalistii nu mai au rabdare. Deian Sorescu, omul numarul 1 al "cainilor" din sezonul precedent trage si el un semnal de alarma si spera ca ceva se va intampla in viitorul apropiat.

"Problemele nu s-au rezolvat si asta nu e de bine. Nu am niciun motiv sa fiu optimist, dar sper sa se rezolve, pentru ca ar fi pacat. A fost o vacanta placuta, dar si obositoare. Pentru ca au fost meciurile care au fost in campionat, dar si meciurile de la nationala, dar nu ma pot plange. A fost un vis implinit pentru mine. Mi-am incarcat bateriile si sper sa fiu 100%.

Urmeaza un cantonament cu FC Dinamo Bucuresti, restul nu stiu sa va spun mai multe. Mai e pana incepe campionatul si vom decide atunci. Mai am contract cu Dinamo, vom vedea. Ma bucur sa aud ca sunt dorit. De-asta jucam fotbal si muncim, pentru ca vrem sa ajungem la cel mai inalt nivel. Imi voi respecta contractul", a spus Sorescu pentru Telekomsport.