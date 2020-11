EXCLUSIV | Liviu Ganea nu este surprins de prestatia strainilor de la Dinamo! Cine ar fi principalul vinovat: "Nu poti da vina pe jucatori cand nu sunt platiti"

Problemele financiare continua la Dinamo dupa ce banii promisi nu au ajuns nici pana acum.

Promisiunile tot mai dese si restantele salariale i-au facut pe fotbalistii lui Dinamo sa-si piarda increderea in conducere. Echipa este pe penultimul loc cu 6 puncte acumulate in 10 etape.

Antrenorul Cosmin Contra este foarte aproape sa paraseasca clubul, iar in interviurile recente a declarat faptul ca se simte mintit de catre investitorii spanioli.

Liviu Ganea, fost jucator la Dinamo, este de parere ca echipa va avea aceasta forma slaba in clasament pana in momentul in care salariile vor fi achitate. Atacantul crede ca fotbalistii straini care au fost criticati, nu ar trebui trasi la raspundere deoarece conducerea e principalul vinovat in situatia de fata.

De asemenea, Ganea l-ar vedea pe banca lui Dinamo pe Dario Bonetti, care a mai antrenat in trecut echipa si este un tehnician iubit de suporterii dinamovisti.

"Nimeni nu vine cu nicio clarificare, am vazut interventiile si comentariile lui Cosmin Contra. Se pare ca nu exista nimic concret, atata timp cat nu se face nicio plata, nu se pot liniste apele, iar Dinamo are de pierdut. Nu inteleg cum o sa se rezolve daca acesti investitori tot amana.

Pare ca fiecare saptamana care trece auzim aceleasi lucru. Spun mereu ca o sa se rezolva sau ca situatia nu a fost niciodata buna. Eu n-as spune acest lucru pentru ca pana la urma Dinamo a fost in insolventa, dar in momentul in care intri intr-un business, toata lumea se asteapta sa achiti datoriile echipei si sa pui clubul pe 0. Domnul Serdean poate vrea sa ne linisteasca, dar pana la urma trebuie sa vina banii, aici e vorba si de suporteri, ei pun intrebari.

Nu este de ajuns doar sa semnezi contractele cu acei jucatori. Toata lumea se astepta la o liniste, dar asta vine cu plata datoriilor. Domnul Serdean ne spune ca nu e calitate-pret cu jucatorii care au venit, dar pana la urma ei sunt neplatiti, nu poti sa ii tragi la raspundere. Intr-adevar, aceasta diferenta nu s-a vazut, unii dintre ei au calitate, dar nu au aratat ca sunt jucatori net superiori celor din Liga 1. Nu joaca doar salariul, pana la urma intervine si ambitia ta ca fotbalist.

Eu nu cred ca va ramane Contra deoarece si-a pierdut increderea in proiect. El cred ca si de asta a fost adus, a venit ca si garant la acest proiect. Nu i s-a intamplat ce i s-a promis lui Cosmin Contra, iar el cred ca va face un pas in spate pana cand se vor rezolva problemele financiare.

Bonetti are o relatie buna si cu suporterii, care l-au indragit foarte tare, are si rezultate si a fost si un tip mai carismatic. Pana la urma, el are ceva timp de cand nu a mai antrenat si isi doreste sa aiba o noua provocare", a declarat Liviu Ganea pentru Pro X.